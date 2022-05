Delinea annonce les nominations de Stan Black au poste de CISO et ,Bob Janssen à celui de directeur de l’innovation

Delinea, leader des solutions de gestion des accès et des comptes à privilèges (PAM, Privileged Access Management) pour une sécurité sans faille, annonce les nominations de Stan Black et Bob Janssen, respectivement au poste de directeur de la sécurité des systèmes d’information (CISO) et vice-président et directeur de l’innovation.

Précédemment CISO chez Lattice Security, Stan Black conseillait des sociétés de capital-investissement, des entreprises commerciales et des sociétés de recherche en matière de sécurité informatique.

Bob Janssen était, quant à lui, directeur de l’innovation technologique chez Ivanti, où il a joué un rôle de premier plan dans les percées technologiques. Il a effectué des recherches technologiques et a stimulé l’innovation technologique.