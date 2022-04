Présidentielle 2022 : Des reports de voix actuellement favorable à Emmanuel Macron

La première vague d’intentions de vote post 1er tour de BVA permet de faire le point sur les dynamiques à l’œuvre dans l’entre-deux tours. Comment les électeurs des candidats non qualifiés se positionnent-ils dans la perspective du second tour ? A quel candidat bénéficieront les reports de voix ? A moins de 10 jours du scrutin, quelle opinion portent les électeurs sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? Quelles sont les thématiques de campagne qui importeront le plus aux Français ?

Si le second tour avait lieu dimanche prochain, Emmanuel Macron l’emporterait avec 54% des suffrages, contre 46% pour Marine Le Pen, un rapport de force favorable au Président mais nettement plus serré qu’en 2017.

contre 46% pour Marine Le Pen, un rapport de force favorable au Président mais nettement plus serré qu’en 2017. Emmanuel Macron bénéficie de reports de voix plus favorable en sa faveur même si une partie non négligeable d’électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Valérie Pécresse envisagent de s’abstenir ou de voter blanc. Parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, 1 sur 2 envisage de s’abstenir ou voter blanc, 30% voteraient pour Emmanuel Macron et 18% pour Marine Le Pen. Emmanuel Macron pourrait aussi compter sur 39% des électeurs de Valérie Pécresse, qui privilégient pour le moment le Président à Marine Le Pen (17%) mais sont néanmoins nombreux à envisager de voter blanc ou s’abstenir (44%).

Marine Le Pen bénéficie de son côté de bons reports de la part des électeurs d’Éric Z emmour (79%) et de Nicolas Dupont-Aignan (61%) mais peine encore à convaincre l’électorat de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon.

mais peine encore à convaincre l’électorat de Valérie Pécresse et de Jean-Luc Mélenchon. De très nettes différences dans les intentions de vote selon le profil des répondants . Parmi les électeurs qui ont manifesté leur intention d’aller voter, les jeunes (51% des moins de 35 ans), les employés et ouvriers (67%) et les personnes vivant en zone rurale (57%) se portent davantage vers la candidate du RN. Tandis que les plus âgés (68% des 65 ans et plus), les cadres et indépendants (68%) et les habitants des grandes agglomérations (59%) apporteraient davantage leurs suffrages au Président sortant.

Parmi les électeurs qui ont manifesté leur intention d’aller voter, les jeunes (51% des moins de 35 ans), les employés et ouvriers (67%) et les personnes vivant en zone rurale (57%) se portent davantage vers la candidate du RN. Tandis que les plus âgés (68% des 65 ans et plus), les cadres et indépendants (68%) et les habitants des grandes agglomérations (59%) apporteraient davantage leurs suffrages au Président sortant. Marine Le Pen a amélioré son image dans l’opinion et apparaît même plus « rassembleuse » que le Président (41% contre 37%), plus sincère (37% contre 30%), proche des gens (39% vs. 24%). Par rapport à 2017, son image auprès de l’opinion publique a également beaucoup évolué sur les items suivants : 42% des Français la jugent sympathique (vs. 33% au lendemain du 1er tour en 20017, + 9pts). 40% des Français considèrent qu’ elle défend bien leur valeurs (+4 points) et qu’elle apporte des réponses à leurs préoccupations (39% ; +3). Elle pâtit néanmoins d’un déficit de stature , notamment sur les questions de politique internationale, aux yeux des Français : 37% estiment qu’elle a l’étoffe d’un.e président.e (+1pt par rapport à 2017) et seuls 30% estiment qu’elle est crédible sur la scène internationale.

et apparaît même que le Président (41% contre 37%), (37% contre 30%), (39% vs. 24%). Par rapport à 2017, son image auprès de l’opinion publique a également beaucoup évolué sur les items suivants : 42% des Français la jugent (vs. 33% au lendemain du 1er tour en 20017, + 9pts). 40% des Français considèrent qu’ (+4 points) et qu’elle (39% ; +3). Elle pâtit néanmoins d’un , notamment sur les questions de politique internationale, aux yeux des Français : 37% estiment qu’elle a l’étoffe d’un.e président.e (+1pt par rapport à 2017) et seuls 30% estiment qu’elle est crédible sur la scène internationale. Même si son image a été « lissée » au fil des ans, elle continue d’inquiéter une majorité de Français qui peinent à la trouver rassurante (32% seulement). 56% des Français expriment même leur inquiétude quand on évoque l’hypothèse de son élection.

qui peinent à la trouver rassurante (32% seulement). 56% des Français expriment même leur inquiétude quand on évoque l’hypothèse de son élection. Les déterminants de vote restent dominés par les thématiques sociales : pouvoir d’achat (72% des Français en tiendront compte dans leur choix de vote le 24 avril prochain), santé (71%), retraites (62%) et situation économique de la France (62%). Les 10 jours de campagne vont sans doute s’avérer décisifs, tout comme le débat télévisé opposant les deux candidats, que près deux tiers des Français ont l’intention de suivre (64%).

Découvrez l’exhaustivité de l’analyse BVA et le rapport complet de cette 14ème vague des intentions de vote BVA en partenariat avec Orange et RTL sur la plateforme dédiée à la Présidentielle 2022