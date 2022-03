Dolomio, un site internet pour comprendre les douleurs chroniques et les migraines chez l’enfant et l’adolescent

Pour la première fois un site dédié aux douleurs chroniques des enfants et des adolescents, dolomio.org, s’adresse à la fois aux professionnels, aux parents et aux enfants. Il a été réalisé par des experts de la douleur de l’enfant et de l’adolescent et délivre des informations fiables, disponibles et consultables par tous avec un langage adapté à chaque utilisateur pour améliorer la prise en charge de la douleur.

Ce site internet, consultable sur tablette et smartphone, traite de la douleur récurrente (ex : migraine ou douleurs abdominales) et/ou de la douleur chronique.

Des experts et expertes spécialisé.e.s dans la douleur de l’enfant et issu.e.s de plusieurs équipes ont réalisé les contenus. L’ensemble du site est en accès libre, on y trouve du contenu spécifique pour chaque public et du contenu commun pour mieux comprendre ces douleurs et les moyens thérapeutiques possibles.

Le site Dolomio, a été réalisé grâce au mécénat de la Fondation APICIL, à hauteur de 36 000€, dans le cadre de son appel à projet 2017 « Améliorer la prise en charge de la douleur de la naissance à l’adolescence ».

Au centre de la douleur du CHU de Saint- Etienne, des patients souffrant de douleurs chroniques participent à des ateliers de médiation artistique.

Cette « stratégie de remobilisation » est intéressante pour le patient pour l’écoute, le plaisir, la détente procurée par la création, le jeu, le travail de la matière.

La dimension sociale et conviviale au travers de l’expression de groupe est primordiale.

ETAT DES LIEUX

Les douleurs chroniques de l’enfant sont fréquentes et restent insuffisamment connues. En plus des migraines, les céphalées de tension chroniques, les douleurs abdominales récurrentes et les douleurs musculo-squelettiques et d’autres sont très fréquentes. Des moyens doivent être mis en place pour éviter au plus vite la chronicisation des douleurs. Souvent le retentissement est lourd avec des conséquences dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille dont des absences scolaires, une intrication avec des éléments de souffrance psychologique. Il existe un besoin de soins spécifiques.

Il s’agit donc d’un vrai problème de santé publique. Le retentissement sur la santé, la scolarité, l’avenir de l’enfant, la vie familiale sont importants ainsi que le coût. Plus d’études épidémiologiques devraient être réalisées.

UN CONSTAT

L’information et la compréhension des effets de la douleur font partie du processus de soins et permettent à la personne souffrante d’être un réel partenaire de soins et acteur dans sa prise en charge. Les relations imbriquées entre la douleur et les émotions, les circuits complexes intracérébraux, les moyens de lutte contre ces douleurs, doivent faire l’objet d’informations aux soignants et aux personnes concernées.

De ces constats, le site Dolomio tire sa raison d’être et a été créé pour combler les manques et pour informer à la fois les personnes concernées, les enfants, les familles et les professionnels de santé.