UniLaSalle et AGCO- Massey Ferguson signent un nouvel accord de partenariat

UniLaSalle et AGCO – Massey Ferguson ont réaffirmé la force de leurs liens par la signature d’une convention au sein des locaux réhabilités de la ferme historique de l’école d’ingénieurs.

Une association d’images au service d’un ancrage territorial fort

Membres fondateurs du pôle Rev’Agro, aux côtés de la communauté d’agglomération du Beauvaisis, d’ISAGRI, du CETIM et de GIMA, UniLaSalle et AGCO affichent depuis quelques années une proximité en matière de recherche et de formation. UniLaSalle, comme Institut polytechnique spécialisé dans les sciences de la Vie, de la Terre, de l’Environnement, du Numérique et de l’Energie, avec la récente ouverture de son école vétérinaire, et AGCO comme l’un des plus grands groupes tractoristes au monde installé à Beauvais.

Unis depuis 2015 par la chaire agro-machinisme et nouvelles technologies, avec d’autres équipementiers, ils associent leurs savoir-faire respectifs au service des étudiants et de l’agroéquipement avec l’ouverture d’un parcours d’approfondissement pour les ingénieurs et d’un bachelor dédiés.

Une complémentarité pour développer l’agriculture de demain

Naturellement liés par la volonté de contribuer au développement de l’Agriculture de demain, les deux structures ont souhaité approfondir leurs liens sur le terrain. UniLaSalle forme des ingénieurs qui sont accueillis en stage ou apprentissage sur le site AGCO – Massey Ferguson afin de mettre en pratique leurs connaissances et participer au développement des solutions agricoles construites pour répondre aux besoins des agriculteurs. C’est cette complémentarité qui est au cœur de ce partenariat. C’est au campus UniLaSalle qu’est assurée la formation continue des collaborateurs du tractoriste permettant à ces derniers, d’approfondir leur compréhension de leurs clients agriculteurs. Un véritable cercle vertueux est ainsi créé.

Une volonté partagée d’aller plus loin

La signature accueillie ce jour confirme la proximité des structures. Avec ce partenariat, UniLaSalle et AGCO entendent poursuivre leurs collaborations avec des projets en cours de développement tel que l’organisation conjointe de visite de groupes d’agriculteurs français ou étrangers.

À propos d’UniLaSalle

A Beauvais, Amiens, Rouen et Rennes, UniLaSalle propose à ses étudiants des formations d’ingénieurs post-bac en 5 ans, des formations en 3 ans ainsi que des masters, mastères spécialisés et masters of Science dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’alimentation-santé, de l’environnement, des géosciences, des énergies et du numérique. Ces enseignements s’appuient notamment sur les travaux de recherche menés au sein même de l’établissement. Labellisé EESPIG, UniLaSalle est membre de la Conférence des Grandes Écoles et ses formations d’ingénieur sont habilitées par la CTI. UniLaSalle fait partie du réseau d’enseignement mondial La Salle qui compte 72 universités. UniLaSalle compte aujourd’hui 22 000 alumni, 4 000 élèves répartis sur 4 campus, accompagnés par 520 salariés dont 150 dédiés à la recherche et 40 doctorants.

À propos d’AGCO

AGCO (NYSE : AGCO) est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre de la valeur aux clients grâce à son portefeuille de marques différenciées comprenant des marques phares telles que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® et Valtra®. Complétée par les solutions d’agriculture de précision Fuse®, la large gamme d’équipements et de services d’AGCO aide les agriculteurs à nourrir notre monde de manière durable. Fondée en 1990 et basée à Duluth, Géorgie, États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d’affaires net de 11,1 milliards de dollars en 2021. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour les actualités, informations et événements de l’entreprise, veuillez nous suivre sur Twitter : @AGCOCorp. Pour les actualités financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.