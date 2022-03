Utilisation d’armes explosives en Ukraine : après sa condamnation, la France doit joindre la parole aux actes

Lors de la session de clôture le mardi 22 mars du Forum humanitaire européen, le président Emmanuel Macron a dénoncé l’usage par la Russie « d’armes explosives dans des zones densément peuplées ». « Le droit international est bafoué, les infrastructures civiles sont bombardées, des armes explosives sont utilisées dans des zones densément peuplées, et les travailleurs humanitaires sont pris pour cible », a déploré le chef de l’État. Alors qu’un nouveau cycle de négociation de l’accord international pour mettre fin à l’utilisation des armes explosives en zones peuplées aura lieu du 6 au 8 avril prochain à Genève, Handicap International appelle la France à joindre la parole aux actes.

« Handicap International salue la condamnation du Président Emmanuel Macron de l’utilisation des armes explosives en zones peuplées, faisant ainsi un pas vers la reconnaissance des souffrances systématiques et disproportionnées provoquées pour les civils par une telle pratique. Alors que des négociations auront lieu du 6 au 8 avril prochain à Genève pour discuter un accord international sur l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées, nous appelons la France à joindre la parole aux actes et à soutenir un texte fort qui permette réellement une meilleure protection des civils. Le matin-même de cette déclaration, 91 parlementaires français, soutenant la position du Comité international de la Croix-Rouge et du Secrétaire général de l’ONU, appelaient la France et les Etats à s’engager sans équivoque contre l’utilisation des armes explosives à large rayon d’impact dans les zones peuplées. Les bombardements urbains ont des conséquences humanitaires dévastatrices, comme l’illustrent tragiquement le conflit en Ukraine, mais également en Syrie, en Irak et au Yémen. » Anne Héry, Directrice du plaidoyer chez Handicap International.

Vers un texte fort et contraignant : la France doit se montrer à la hauteur de l’enjeu

La France participe activement au processus diplomatique en cours, et est devenue l’un des Etats moteurs dans les discussions sur le sujet. Pourtant, depuis le lancement des négociations diplomatiques fin 2019, Handicap International regrette que la position française risque d’affaiblir le texte et son impact à venir.

Dans sa dernière contribution écrite au texte de la Déclaration politique, la France minimise le caractère systémique et spécifique des dommages humanitaires causés aux civils et à leurs infrastructures vitales par la seule utilisation des armes explosives « à large rayon d’impact » dans les zones peuplées. Si la France propose des solutions pour améliorer le cadre existant (doctrine, règles d’engagement, formation, processus de ciblage…), son opposition à tout engagement visant à « éviter l’usage d’armes explosives à large rayon d’impact en zones peuplées » comme demandé par le CICR, l’ONU et l’ensemble de la communauté humanitaire risque d’affaiblir considérablement l’avancée majeure de cette Déclaration politique pour une meilleure protection des civils en situation de conflit.

A propos de Handicap International

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.