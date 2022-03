Lille Art Up’ et BARNES : l’art au cœur d’un partenariat exclusif, du 10 au 13 mars

L’exceptionnel et l’art de vivre à la française pour valeurs communes

Pour la 4e édition consécutive, BARNES Lille a souhaité accompagner cette démarche en faveur du marché de l’art, via un partenariat exclusif. Ce partenariat fait sens : l’art comme l’immobilier de prestige sont des vecteurs indispensables à la constitution de son patrimoine. « Les visiteurs de ce salon ont les mêmes attentes que les acheteurs qui poussent la porte de notre agence. Ils recherchent du « rêve », au travers de pièces exceptionnelles et uniques », explique Bruno Gras, Directeur associé de BARNES Lille.

BARNES sera également présent physiquement, via un espace privatif de 120 m². « Nous tenterons de reproduire l’atmosphère de notre agence du Vieux-Lille, sur ce salon, afin de faire vivre une expérience aux visiteurs et de réunir ces deux univers distincts et pourtant si proches », complète-t-il.

Comme chaque année, l’espace privatif de BARNES accueillera un artiste et ses œuvres, désignés par le comité artistique d’Art Up’ et la veille au soir, le vernissage inaugural rassemblera les « happy few » ; les privilégiés de cette soirée lilloise toujours très attendue.



BARNES Lille : un fervent défenseur de l’art

Les bureaux lillois du groupe immobilier haut de gamme œuvrent depuis de longues années dans la mise en avant de l’art de vivre à la française, avec notamment l’exposition d’artistes et le soutien des acteurs du marché. Des œuvres choisies avec une importance sur la ligne créative en relation avec le métier d’agent immobilier : géométrie, volume, profondeur…En tant que fervent défenseur de l’art de vivre à la française, et grand amateur d’art, Bruno Gras œuvre depuis plusieurs années dans la mise en avant d’artistes. « Nous avons récemment accompagné l’exposition TODD & FITCH, lors du vernissage « candy shop » en février, et nous exposons depuis, plusieurs de ses œuvres afin de mettre son travail en avant auprès de notre clientèle. Nous avions auparavant exposé d’autres artistes, toujours locaux afin de leur offrir un rayonnement international, tels que Crisca et Patrick Melchior », poursuit Bruno Gras, avant de rappeler que chez BARNES l’amour de l’art est une valeur propre à chacun, à l’image d’Heidi Barnes, la fondatrice de la Maison BARNES, engagée sur ce marché depuis plus de 20 ans, par le biais de BARNES Art Advisory, qui soutient les jeunes talents de la création contemporaine.