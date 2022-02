ACTION RECRUTE 76 NOUVEAUX TALENTS DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DE TROIS NOUVEAUX MAGASINS DANS LE DEPARTEMENT DU NORD

Afin de soutenir son développement, l’enseigne entame une nouvelle campagne de recrutement. Cinq sessions sont programmées entre le 2 mars et le 29 avril prochains.

Action continue de renforcer son ancrage dans les Hauts-de France. Berceau historique de l’enseigne, la région compte plus d’une cinquantaine de magasins implantés dont 27 pour le seul département du Nord. Ces recrutements viennent soutenir l’ouverture prochaine de trois nouveaux magasins à Lille, Tourcoing et en périphérie de Lille.

/// 16 POSTES DE RESPONSABLES ADJOINTS DE MAGASIN A POURVOIR

A la recherche de personnels encadrants, l’enseigne propose 16 postes de responsables adjoints de magasins pour ses trois futurs nouveaux magasins. Cette première phase de recrutement se déroulera dans le cadre de deux sessions organisées par Action. Les candidats pourront ainsi postuler : les 2 mars et 25 mars lors d’un Job Day de 9h à 18h au sein du magasin Action de Tourcoing situé au 311 Chaussée Denis Papin (Nord). Action recherche des profils dotés d’une première expérience dans des fonctions similaires.

/// 60 POSTES OUVERTS A TOUS

Une seconde phase consacrée au recrutement de 60 nouveaux collaborateurs (soit une vingtaine de postes par magasin) pour des postes d’employés libre service sera assurée par Pole Emploi. Cette campagne débutera par des sessions d’informations collectives aux agences de Lille le 28 mars, de Tourcoing le 25 avril et à celle de Villeneuve d’Ascq le 29 avril.

Les postes sont ouverts à tous les profils qui souhaitent rejoindre une enseigne en forte croissance qui ne cessent de séduire les Français depuis son arrivée à Courrières en 2012. Pôle Emploi appliquera en effet la méthode de recrutement par simulation (MRS). Cette méthode privilégiée par Action s’affranchit du CV en s’éloignant des critères classiques de recrutement que sont l’expérience et le diplôme. Ces nouveaux talents viendront rejoindre les 14 000 collaborateurs que comptent l’enseigne.

DATES ET LIEUX DES SESSIONS :

Pour les responsables adjoints de magasins :

2 et 25 mars – 9h à 18h

Magasin Action : 311 Chaussée Denis Papin 59200 Tourcoing

Pour les employés libre-service :

28 mars – Toute la matinée

Agence Pole Emploi de Lille

1 Rue Jean Walter, 59160 Lille

25 avril – Toute la matinée

Agence Pole Emploi de Tourcoing

64 Av. Alfred Lefrançois, 59200 Tourcoing

29 avril – Toute la matinée

Agence Pole Emploi de Villeneuve d’Ascq

18 Rue Trudaine, 59493 Villeneuve-d’Ascq

Pour les MRS, les sessions d’informations collectives permettront d’accéder aux sessions de recrutement et d’entretiens sur place.

A propos d’Action

Action est le discounter international non alimentaire le plus dynamique avec plus de 2000 magasins répartis entre les Pays-Bas, l’Italie, La République tchèque, la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche, la Pologne et l’Espagne. Plus de 50 000 employés travaillent dans nos magasins. En 2020, Action a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros. Sur plus de 6 000 articles proposés par Action, environ un tiers est une gamme fixe dont de grandes marques. Le reste de l’assortiment est variable et change rapidement. Toutes les semaines, Action créé la surprise en proposant plus de 150 nouveaux articles. La gamme de produits se divise en 14 catégories : décoration, bricolage, jouets et loisirs, papeterie, multimédia, maison, jardin et extérieurs, produits d’entretien, alimentation, produits de beauté et d’hygiène, animaux de compagnie, mode et linge de maison.