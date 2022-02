Open National Raquettes à neige, nouvelle épreuve chronométrée !

NordicWalkin’Puy Saint Vincent, le premier évènement de Marche Nordique sur neige, a lieu les 25, 26 et 27 mars 2022, dans cadre somptueux de la station de Puy Saint Vincent (Hautes-Alpes). En Marche Nordique, avec ou sans raquettes à neige, les marcheurs profiteront de 3 distances (6km, 10km et 14km) à réaliser de jour comme de nuit au cœur du domaine skiable de Puy Saint Vincent.

L’Open National Raquettes à neige

Une nouvelle épreuve s’intègre au programme le dimanche 27 mars : l’Open National Raquettes à neige, organisé par la Fédération Française de Randonnée Pédestre et NordicWalkin’Puy Saint Vincent.

Dès 8h du matin, les marcheurs licenciés ou non de la FFRP, prendront le départ en haut du télésiège de la Bergerie pour un parcours chronométré, balisé et sécurisé de 10km. Cette épreuve, ouverte à tous, donnera lieu à un classement individuel ainsi qu’à un classement par équipe. Les vainqueurs de ces deux classements scratchs seront récompensés par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Cette épreuve est à réaliser en raquettes à neige, avec ou sans bâtons. Un briefing concurrent sera organisé en amont de l’épreuve afin d’expliquer les informations pratiques et de vérifier le matériel obligatoire : gobelet, contenant, téléphone mobile, une gourde, une réserve alimentaire, une couverture de survie ainsi qu’un sifflet.

Village de la Marche Nordique

NordicWalkin’Puy Saint Vincent, propose également un Village de la Marche Nordique à Puy Saint Vincent 1600 qui proposera durant tout le week-end des animations gratuites autour de la marche nordique, de la raquette à neige, des sports nordiques et accueillera des exposants équipementiers, fédérations et acteurs du sport santé. Pour toutes nos épreuves, des échauffements et des étirements seront proposés par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Les inscriptions

L’inscription à chaque marche comprend des cadeaux collectors, mais aussi à l’accès aux échauffements et étirements ainsi qu’aux nombreuses animations proposées.

Le prix de l’Open National Raquettes à neige, comme les parcours non chronométrés de 10km et 6km nocturne comprennent une montée piétonne en remontée mécanique pour accéder au point de départ. Des tarifs spéciaux pour les familles et les groupes sont également proposés.

Infos pratiques

Les inscriptions sont ouvertes : www.nordicwalkin-puysaintvincent.com/inscription

Service gratuit de prêt de bâtons et raquettes à neige sur place.

Plus d’informations sur www.nordicwalkin-puysaintvincent.com