Rencontres internationales de l’Ostéopathie à l’occasion des 20 ans de la loi Kouchner

Le Registre des Ostéopathes de France organise le 14 mai prochain les Rencontres internationales de l’Ostéopathie, à la Maison de la Chimie à Paris, pour célébrer le 20e anniversaire de la loi N° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité de santé, dite «Kouchner», dont l’article 75 reconnait aux ostéopathes la légitimité de leur pratique, en leur accordant le droit de porter le titre.

Vingt ans après la promulgation de la loi, cette pratique rencontre une adhésion populaire, un véritable plébiscite des patients sur l’ensemble du territoire. On dénombre en effet trente cinq millions de consultations annuellement. Malgré cela les ostéopathes ne sont toujours pas considérés comme de véritables professionnels de santé.



Mieux même, alors que les ordres font florès (Ordres des médecins, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, Sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues) les ostéopathes sont livrés à eux-mêmes comme nous l’avons vu pendant la pandémie de la Covid 19. Pourtant ces praticiens sont tous inscrits et référencés dans les fichiers des Agences Régionales de Santé (ARS) et possèdent un numéro ADELI.

Intensément tourné vers l’avenir, le Registre des Ostéopathes de France (R.O.F.), structure à vocation ordinale créée il y a quarante ans, continue son action pour faire reconnaitre à sa juste valeur cette profession injustement mise à l’écart du système français du soin. Ce n’est pas le cas en Europe. L’Ostéopathie y est considérée comme une profession de santé à part entière, en Grande Bretagne, en Italie, en Espagne, en Allemagne et dans les Pays scandinaves, entre autres…





Pour célébrer dignement les vingt ans de la loi Kouchner, Le Registre des Ostéopathes de France organise, le 14 mai prochain, les Rencontres internationales de l’Ostéopathie, à la Maison de la Chimie à Paris.

Le R.O.F. a choisi un thème à la mesure de l’évènement, susceptible d’intéresser au-delà de la sphère professionnelle : « L’ostéopathie, son histoire, son éthique, sa philosophie ».



Il s’agit d’en valoriser les dimensions fondamentales, de conter l’histoire réelle fondée sur des connaissances anatomiques, neurologiques et physiologiques et des principes édictés par Dr Andrew Taylor STILL aux États Unis, dès 1874. Les intervenants seront des ostéopathes de renom Français, Américains Canadiens et Britanniques. Ce colloque fera date pour l’ostéopathie française.



Toutes les informations sur les Rencontres internationale de l’Ostheopathie :

https://www.osteopathie.org/colloque2021.html