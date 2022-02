L’ACMV ÉLARGIT SON OFFRE DE RESSOURCES EN MATIÈRE DE SANTÉ MENTALE POUR SES MEMBRES ET LES ÉTUDIANTS EN Y AJOUTANT LE SOUTIEN PAR LES PAIRS 24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7, DE TOGETHERALL

L’ACMV complémente les programmes de mieux-être existants pour les vétérinaires canadiens en offrant un accès gratuit à une communauté en ligne confidentielle encadrée par des professionnels

Les membres de l’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV), y compris tous les étudiants des écoles vétérinaires canadiennes, peuvent désormais accéder à la plateforme Togetherall, une formidable ressource de soutien en santé mentale disponible sans frais, à tout moment, et partout où une connexion Internet est accessible.

Ayant pour but d’améliorer le bien-être mental en donnant aux utilisateurs la possibilité de donner et de recevoir du soutien, Togetherall est une communauté en ligne soutenue par des services intégrés et des filets de sécurité – y compris l’anonymat des interactions et la supervision par des praticiens en santé mentale agréés – qui permet à ses membres d’exprimer ouvertement leurs pensées et sentiments les plus intimes dans un environnement inclusif.

Selon des chercheurs de l’Ontario Veterinary College, environ 40 % des médecins vétérinaires ont souffert d’épuisement professionnel et 20 % ont eu des problèmes de santé mentale ou des idées suicidaires au cours de leur carrière. Reconnaissant l’immense impact émotionnel et physique que la profession vétérinaire peut avoir et a sur les personnes qui l’exercent, l’ACMV s’est donné le mandat de sensibiliser ses membres et les étudiants et de veiller à ce qu’ils reçoivent l’information et le soutien dont ils ont besoin. En plus de s’associer à Merck Santé animale pour organiser la Semaine de sensibilisation Il est temps de parler de santé mentale en médecine vétérinaire tous les ans en septembre, l’ACMV propose une panoplie de ressources sur le mieux-être qui évoluent continuellement avec les besoins changeants de la communauté vétérinaire. Grâce au financement fourni par Western Financial, l’ACMV peut poursuivre sa mission et offrir l’accès à Togetherall à ses membres et à tous les étudiants des écoles vétérinaires canadiennes.

« Malgré le pourcentage disproportionnellement élevé de médecins vétérinaires qui signalent des problèmes de santé mentale, beaucoup d’entre eux sont réticents à parler de leurs préoccupations et encore moins susceptibles d’adopter des stratégies pour prendre soin d’eux ou de demander de l’aide professionnelle », affirme la Dre Kathy Keil, présidente du Groupe consultatif sur le bien-être des vétérinaires de l’ACMV. « Dans la communauté Togetherall, il n’y a pas de jugement lorsqu’on demande de l’aide car les utilisateurs interagissent de façon anonyme. De plus, nos membres et les étudiants ont l’assurance d’échanger avec d’autres personnes comme eux, qui comprennent les défis de la profession ou qui ont vécu des expériences similaires qui font partie de la vie, qu’on soit vétérinaire ou non. Nous sommes ravis de donner à nos membres et à la prochaine génération de vétérinaires canadiens la possibilité de demander l’aide de leurs pairs avec le filet de sécurité intégré qu’offre Togetherall. »

« Western Financial Group est fier de bonifier son partenariat à long terme avec l’Association canadienne des médecins vétérinaires et ses membres partout au pays en parrainant l’accès à la communauté Togetherall », déclare Grant Ostir, directeur du développement des affaires chez Western Financial Group. « En tant qu’experts en assurance, nous savons que la tranquillité d’esprit et le bien-être vont de pair. D’une personne à l’autre, la santé mentale est affectée de manière très différente et personnelle. Nous sommes donc très heureux de rendre possible l’accès à une ressource comme Togetherall qui permet d’échanger et d’offrir et de recevoir du soutien au sein d’une communauté de pairs ».

« Chez Togetherall, nous essayons vraiment de cibler les populations les plus vulnérables à la dépression, à l’anxiété, au stress, à l’isolement et à d’autres problèmes de santé mentale », explique Matthew McEvoy, vice-président principal et directeur général de Togetherall en Amérique du Nord. « La profession vétérinaire est une profession très noble qui comporte son lot de risques pour le bien-être mental, car les médecins vétérinaires sont confrontés quotidiennement à la mort, à la maladie, et parfois à la maltraitance des animaux ou à l’itinérance dans un environnement de travail mouvementé qui exige de longues heures. Il n’est pas étonnant qu’ils présentent des taux plus élevés de problèmes de santé mentale. Nous sommes fiers d’aider les membres et les étudiants de l’ACMV à composer avec ces difficultés afin qu’ils puissent poursuivre leur vocation professionnelle d’une manière qui contribue à leur bien-être général. »

En ayant recours aux services de Togetherall, l’ACMV se joint à une longue liste de partenaires, notamment des secteurs des affaires, de l’éducation, de la santé et des organismes à but non lucratif, qui bénéficient de cette plateforme unique d’entraide entre pairs. Ainsi, Togetherall est accessible à plus de 10 millions de personnes dans le monde. Lors d’un sondage mené en 2021 auprès des utilisateurs de Togetherall, près de 50 % des répondants ont dit y participer en raison de la nature confidentielle des échanges, tandis que 40 % appréciaient la sécurité de la plateforme et l’encadrement par des professionnels. Trois répondants sur quatre ont cité la dépression ou l’humeur sombre comme étant la principale raison qui les a incités à chercher de l’aide. Plus du tiers des répondants ont affirmé que Togetherall était la seule ressource de soutien en santé mentale qu’ils utilisaient, avant même le support de leurs proches.

Les membres de l’ACMV et les étudiants des écoles vétérinaires canadiennes peuvent accéder au service à veterinairesaucanada.net/togetherall.

À propos de Togetherall

Fondé en 2007, Togetherall est un service de santé mentale en ligne qui offre à des millions de personnes aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Nouvelle-Zélande un accès à du soutien communautaire et professionnel 24 heures par jour, 365 jours par année. Il a été prouvé que le service aide les personnes aux prises avec le stress, l’isolement, l’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale courants. Togetherall est un partenaire de diverses organisations des secteurs des affaires, de l’éducation, de la santé et des organismes à but non lucratif. Pour en savoir plus, visitez le site https://togetherall.com/fr-ca/.

À propos de l’Association canadienne des médecins vétérinaires

L’Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) est la voix nationale et internationale des médecins vétérinaires canadiens, assurant le leadership et la défense des intérêts de la médecine vétérinaire. Visitez le site veterinairesaucanada.net pour en savoir plus sur l’ACMV.