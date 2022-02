CASAFARI France : campagne de recrutement pour le leader en hypercroissance

Une vision, deux missions : évangéliser le marché de l’immobilier, nouer des partenariats gagnant / gagnant entre CASAFARI et les professionnels du secteur

Les profils recrutés, essentiellement commerciaux, viendront grossir les rangs des équipes de Sales Development Representatives (SDR), de Sales Executives et d’Account Managers. Les SDR ont pour mission de générer des opportunités et de présenter aux prospects l’intérêt commercial, financier et stratégique de CASAFARI. Ils sont également chargés de gérer les opportunités entrantes liées aux actions de marketing et de communication. Les Sales Executives prennent alors le relais pour faire des démonstrations de cas d’usages adaptés aux segments clients et finaliser un accord de partenariat.

Le client sera ensuite confié à une équipe d’Account Managers afin de maximiser l’experience client et d’accompagner ces nouveaux partenaires dans l’exploitation de nos données en configurant la plateforme en fonction des besoins spécifiques de chaque client, puis en se rendant disponible à chaque étape du parcours client.

«Ici, nous poursuivons tous un même but : grandir ensemble ! Cela demande une forte implication, de la passion, du rythme et une réelle capacité à communiquer directement», souligne Maxime Hueber, Directeur Général France, pour qui deux prérequis sont nécessaires : être animé par sa mission et la capacité à créer de la cohésion avec les membres de l’équipe.

La quête de l’excellence, l’esprit de défi, l’ambition, la volonté de s’embarquer dans l’aventure de la PropTech sont bien sûr d’autres qualités nécessaires, mais, pour autant, le bien-être des équipes de Casafari reste une priorité pour les fondateurs. « CASAFARI a su adapter son management aux besoins des talents de demain. Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus flex et nomade, nos collaborateurs peuvent travailler depuis le siège à Lisbonne, dans nos bureaux parisiens dans le Marais, ou en télétravail », ajoute Maxime Hueber.

CASAFARI, la disruption à l’oeuvre dans l’immobilier

«Tout est en place pour que CASAFARI soit un big player dans un secteur encore en création : l’e-immobilier, qui attendait sa révolution 3.0. Nous détenons un produit ultra-pertinent à l’heure de la digitalisation massive, une forte connaissance du milieu immobilier, et le nerf de la nouvelle guerre : la data ! », explique Maxime Hueber. Son objectif ? Agréger et indexer en temps réel, sur une seule et unique plateforme, plus de 154 000 000 d’annonces immobilières issues de 20 000 sources de données différentes.

CASAFARI répond aux attentes et aux besoins des professionnels de l’immobilier en leur fournissant des applications personnalisées : outil de méta-recherche, analyse comparative des marchés, analyses de marché avancées ou fil d’infos et de data en temps réel. Une division Portfolio Solutions a par ailleurs été mise en place pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels. Construites sur des technologies d’I.A et de Machine Learning, les solutions de CASAFARI sont portées par des équipes 100 % engagées et des investisseurs reconnus mondialement.

CASAFARI est engagé dans un scale-up accéléré, soutenu par de nombreux investisseurs. Pour preuve, la start-up disruptive a obtenu en juillet 2021 un mandat de 115 millions de dollars (100 650 000 €) pour constituer un portefeuille d’immobilier résidentiel et commercial, auprès d’investisseurs institutionnels. En parallèle, un tour de table de série A a permis à Casafari de lever 20 millions de dollars (17,5 millions d’euros) : 15 auprès d’un pool d’investisseurs rassemblés autour du fonds de capital-risque Prudence Holdings, et 5 auprès d’une filiale de Starwood Capital Group, arrivée en novembre 2021.

Pour découvrir dès à présent le détail des postes à pourvoir chez un leader de la proptech, rendez-vous sur leur profil via la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle France : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/casafari-1