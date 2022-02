Villeroy & Boch Fliesen présente VICTORIAN par Mary Katrantzou S’inspirer du passé pour créer les motifs pour du futur

Villeroy & Boch Fliesen, le spécialiste international de la céramique, a levé le voile sur sa première collaboration avec un designer après depuis plus de 20 ans. Créée par la célèbre styliste Mary Katrantzou, VICTORIAN est une collection de carreaux dynamique vibrante et colorée qui s’inspire de l’art des lépidoptéristes et de la géométrie des carreaux victoriens, faisant entrer le monde naturel dans l’habitat le cadre de vie. Avec ce nouveau partenariat, Mary Katrantzou fait sa première incursion dans le domaine de la décoration de carrelage en s’appuyant sur le succès mondial de son label de mode éponyme depuis plus de dix ans.

Entreprise avant-gardiste riche d’un héritage de plus de 270 ans, Villeroy & Boch Fliesen ne cesse d’évoluer et d’innover, animée par sa détermination à établir un patrimoine séculaire dans la céramique. Conquise par la vision créative de Mary Katrantzou – cette styliste de renom passionnée par l’élégance haut de gamme et intemporelle ainsi que par le goût de l’artisanat et de la tradition – Villeroy & Boch Fliesen a saisi l’occasion de créer une collection signature s’appuyant sur l’esthétique et le style uniques de la créatrice.

Inspiration

Lorsqu’elle a été contactée pour la première fois par ce spécialiste du carrelage, Mary Katrantzou a immédiatement été séduite par son historique plus que bicentenaire en design et en fabrication. La styliste a souhaité transposer son approche de la mode dans le contexte spatial des murs et des sols en estompant les frontières entre les supports décoratifs et en s’inspirant des objets, des intérieurs et de l’art.

Lors d’une visite qu’elle a effectuée au siège social de Villeroy & Boch Fliesen à Merzig, en Allemagne, Mary Katrantzou a pu approfondir ses connaissances sur le processus de création du carrelage. Dans un des couloirs du site, elle a également découvert des carreaux datant de cette époque ; elle a alors réalisé que ces carreaux victoriens du 19ème siècle ont réellement résisté à l’épreuve du temps et sont encore aujourd’hui autant à la mode qu’ils l’étaient lorsqu’ils ont été fabriqués.

Mary Katrantzou a reconnu que cette coopération avec Villeroy & Boch Fliesen devait être un exercice de compréhension et de mise en application de l’équilibre, de la symétrie et des proportions et que trouver un équilibre harmonieux entre la couleur, le motif et la forme est tout aussi important dans la décoration d’intérieur qu’il l’est dans la mode. En sa qualité d’ancienne étudiante en architecture, elle a également exploré les intérieurs et l’ornementation victoriens pour sa collection automne hiver 2018. C’est pourquoi, la styliste et Villeroy & Boch Fliesen ont alors décidé de travailler ensemble sur une collection qui interagit entre leurs archives respectives.

Nouvelle collection : VICTORIAN

Les papillons sont au cœur de la nouvelle collection VICTORIAN. Thème récurrent dans ses collections, Mary Katrantzou considère les papillons comme l’un des plus authentiques exemples de la métamorphose. Notamment inspirée par sa collection du 10ème anniversaire, en 2019, dont le thème était « l’art de collectionner », la styliste a voulu utiliser des imprimés de papillons pour communiquer l’optimisme en transformant les carreaux en œuvres d’art de collection.

Depuis le printemps-été 2013, les timbres-poste sont un autre thème central dans le travail de Mary Katrantzou. Elle estime qu’ils « évoquent l’attrait des pays lointains et qu’ils nous font rêver sur ce que représente chacun de ces petits bouts de papier : où a-t-il bien pu être, qui l’a touché lors de son périple autour du monde ? ». Dans notre monde actuel où les timbres tendent à disparaitre, la styliste les apprécie encore davantage « comme étant des témoins du passé et des vestiges d’une autre époque ». À travers la collection VICTORIAN, sa volonté a été de créer une vignette à l’intérieur de la maison, une sorte de fenêtre ouverte sur le monde pour capturer ce sentiment de nostalgie tout en restant également graphique et moderne dans son design.

En réunissant ces thèmes, VICTORIAN propose huit lignes de décors différents (20 cm x 20 cm) avec des bordures et des angles pour parachever l’offre. Quatre papillons en couleurs sur fond blanc ou sur fond noir ont été créés en combinant les procédés d’impression numérique et de sérigraphie traditionnelle, avec un léger effet visuel tridimensionnel afin de donner une touche artisanale à chaque carreau.

Vu de face ou sous un angle de 45 degrés, chaque carreau papillon est agrémenté de bordures dorées, noires ou perforées. Poursuivant le thème du blanc, du noir et du doré, les carreaux à l’authentique look de marbre sont proposés en deux finitions différentes : brillante pour le mur et polie pour le sol. Ils sont reliés par des dessins concentriques aux côtés d’interprétations graphiques modernes de carreaux victoriens. Les carreaux papillon peuvent être utilisés seuls ou combinés pour créer un design parfaitement adapté au décor de chaque salle de bains.

Commentaire de Mary Katrantzou : « ce fut pour moi un privilège de travailler sur de la céramique avec Villeroy & Boch Fliesen ; un processus passionnant pour imaginer et pour créer des espaces dans lesquels des gens vivront au quotidien. »

« Ces motifs font partie d’un intérieur personnalisé où l’on s’entoure de choses que l’on aime en créant un sentiment de pérennité très différent de la nature profonde de la mode. Cette coopération m’a permis d’avoir un regard sur les motifs en-dehors de la silhouette féminine et d’être plutôt guidée par la force des intérieurs utilisés pour créer un prolongement de sa propre esthétique. »

Jörg Schwall, directeur général de Villeroy & Boch Fliesen, ajoute : « en tant que l’une des entreprises les plus emblématiques en termes de style, Villeroy & Boch se distingue par sa passion de l’excellence au niveau du design. Notre coopération avec Mary Katrantzou est une évolution naturelle pour donner une nouvelle orientation à la marque et pour offrir aux amateurs de design la possibilité de créer leur propre esthétique en utilisant les carreaux de cette collection inspirante. »

Fondée en 1748 au cœur de l’Europe et riche d’une tradition qui a activement contribué à façonner la culture de la salle de bains, la marque Villeroy & Boch est mondialement respectée. Ses produits, allant des équipements sanitaires au carrelage, incarnent l’élégance classique et reflètent à la fois la beauté de la nature et celle du design urbain. Alors que beaucoup de choses ont changé depuis l’époque baroque qui a vu naître l’entreprise, la longévité de Villeroy & Boch témoignent de sa capacité sans faille à anticiper les tendances et à s’adapter à la fluctuation des besoins des consommateurs.

À propos de Mary Katrantzou

Mary Katrantzou est une styliste d’origine grecque basée à Londres. La presse l’a surnommée « La reine de l’imprimé », un surnom qui souligne l’énorme influence de son œuvre dans ce domaine. En tant que créatrice d’image qui défie l’imagination et se concentre fortement sur le narratif, l’œuvre de Mary Katrantzou a modifié le visage de la mode du vingt-et-unième siècle, inspirant à la fois la haute couture et les créateurs de prêt-à-porter. Dans ses créations, Mary Katrantzou crée une interaction entre l’artisanat et l’innovation, tout en filtrant la beauté trouvée dans le design. Elle a reçu de nombreuses et prestigieuses distinctions, notamment le prix ‘‘New Establishment’’ aux Fashion Awards et le prix ‘‘International Designer of the Decade’’ décerné par Vogue. Ses travaux ont été exposés dans le monde entier, depuis le Metropolitan Museum of Art jusqu’au Victoria & Albert Museum. Parmi ses nombreuses coopérations, elle a travaillé entre autres avec Adidas, Moncler et la Rug Company ; elle a dessiné les costumes pour le New York City Ballet ainsi que pour l’Opéra de Paris. Elle a réalisé son premier défilé de haute couture en 2019 dans le Temple de Poséidon au Cap Sounion, qui a également marqué le début de sa coopération avec BVLGARI. L’univers de sa marque est féminin, artistique et intemporel.

