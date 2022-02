Deux vainqueurs du Dakar, un objectif commun : Jutta Kleinschmidt et Nasser Al-Attiyah sont les pilotes de l’équipe ABT CUPRA XE pour la saison 2022 d’Extreme E

Après le succès de sa première édition en 2021, l’Extreme E ─ la compétition internationale de course électrique qui met l’accent sur les environnements naturels menacés par le réchauffement climatique ─ se prépare pour le début de sa deuxième saison. La compétition vise à tous nous encourager à prendre des mesures pour protéger la planète. En effet, elle réunit des voitures de course électriques pour mettre en évidence la façon dont nous pouvons prévenir d’autres dommages, et contribuer à résoudre les problèmes liés au changement climatique.

CUPRA est engagée en Extreme E depuis les débuts de la compétition. Ce fut d’ailleurs la première marque automobile à annoncer sa participation, en s’associant à ABT Sportsline en tant que partenaire principal de l’équipe.

Après avoir achevé sa première saison avec une cinquième place au classement général, l’équipe ABT CUPRA XE se concentre désormais sur cette deuxième édition. Elle pourra compter sur deux pilotes prestigieux pour relever ce défi. En effet, Nasser Al-Attiyah, quadruple vainqueur du Dakar (en 2011, 2015, 2019, mais aussi l’édition 2022 qui s’est déroulée le mois dernier), rejoint l’équipe cette saison. Il sera associé à l’actuelle pilote CUPRA (et ancienne vainqueur du Dakar en 2001) Jutta Kleinschmidt. Ce nouveau duo de pilotes sera un élément clé dans l’objectif d’ABT CUPRA XE de lutter pour des podiums et des victoires en course lors de chaque manche du calendrier.

Pour CUPRA, électrification et performance vont de pair. Et en 2022, la réinterprétation de la e-CUPRA ABT XE1 est parfaitement en phase avec l’esprit du championnat Extreme E. Elle est équipée d’une batterie de 54 kWh qui est en position arrière, contribuant ainsi à une répartition optimale des masses de la voiture. Cette dernière réalise le 0 à 100 km/h en quatre secondes environ. Plus durable et plus respectueuse de l’environnement qu’auparavant, la CUPRA Tavascan XE intègre des pièces qui ont été imprimées en 3D de manière à améliorer la flexibilité. Cette technologie permet de faciliter et d’accélérer les réparations de la voiture 100 % électrique, y compris dans le feu de l’action.

La voiture de course tout-terrain entièrement électrique laisse entrevoir le langage de design qui sera utilisé dans la future CUPRA Tavascan de série. Deuxième modèle 100 % électrique de la marque, celle-ci sera conçue et développée à Barcelone. Elle sera commercialisée sur les marchés européens et étrangers en 2024.

Le championnat Extreme E permet à Cupra de renforcer la recherche sur l’électrification, tout en soutenant cette technologie, le développement durable, la sensibilisation à la protection de l’environnement et l’égalité des sexes.

La première manche de la saison est prévue les 19 et 20 février à Neom en Arabie Saoudite. Préparez-vous a un maximum d’action !

Jutta Kleinschmidt, pilote de ABT CUPRA XE 2022, a déclaré : « Je suis impatiente de prendre le volant pour la saison 2022. Nous avons construit des bases solides l’année dernière, et nous nous sommes battus pour remporter la première place. Le défi cette année est de remporter des victoires en course, et de monter sur le podium de manière plus régulière. Et nous sommes prêts à y arriver. Ma passion pour la course en tout-terrain est au cœur de tout ce que je fais. Partager cette passion avec une équipe aussi formidable m’incite à donner le meilleur de moi-même sur la piste. Je n’attends plus qu’une chose : que la saison commence !

Autre pilote de l’équipe ABT CUPRA XE pour la saison 2022, Nasser Al-Attiyah a déclaré : « J’ai vraiment hâte. Je crois que cela va être une expérience énorme pour moi, car le championnat Extreme E représente un pas de géant vers un avenir meilleur. Je suis fier d’avoir rejoint la tribu CUPRA pour cette aventure, et je sais que nous pouvons faire un excellent travail. Les précédents résultats de l’équipe, combinés à mon expérience et à celle de Jutta, peuvent consolider tout le bon travail qui a été accompli jusqu’à présent. Nous sommes vraiment déterminés et l’objectif est de gagner. J’ai hâte de prendre le volant de la voiture et de commencer à m’amuser. Profitons au maximum de cette opportunité ! »

Vice-président Exécutif pour la Recherche et Développement de CUPRA, Dr. Werner Tietz a déclaré : « Nous sommes toujours à la recherche de défis. Nous avons pu constater l’année dernière que le championnat Extreme E correspond à l’esprit CUPRA, et qu’il prouve qu’électrification et performance vont de pair. C’est une excellente opportunité pour nous de continuer à faire évoluer nos voitures et de travailler sur les développements futurs. Nous sommes ravis de participer à la saison 2022. Avec Jutta et Nasser dans l’équipe, nous allons continuer nos efforts pour être aussi bons que possible, et amener la CUPRA Tavascan XE sur la plus haute marche du podium ».

Hans-Jürgen Abt, Directeur Général d’ABT Sportsline, a déclaré : « Même si nous sommes satisfaits de notre première saison en Extrême E, ce championnat nous a tout de même laissé un goût d’inachevé. Nos objectifs restent les mêmes : nous voulons nous battre pour gagner des courses et remporter le titre. J’ai une confiance totale dans notre équipe, nos pilotes, notre voiture et nos partenaires. J’ai aussi hâte de voir nos deux champions du Dakar, Jutta et Nasser, sur la piste. Dans le même temps, je voudrais remercier Mattias (Ekström), qui a joué un rôle majeur dans la construction de notre équipe, et qui veut maintenant se concentrer sur d’autres défis. Il fait partie de notre famille ABT depuis plus de deux décennies et il le sera encore à l’avenir ».