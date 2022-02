A Sainte-Gemmes-sur-Loire (49), en périphérie sud d’Angers,

P2i MÉTAMORPHOSE LE DOMAINE DE LA ROCHE-MORNA

Un lieu de destination emblématique en bord de Loire : tel est l’engagement du maitre d’ouvrage P2i, du chef étoilé Pascal Favre d’Anne, également porteur du projet, et du cabinet ABP Architectes, qui ont remporté en juin dernier l’appel à projets de la Ville de Sainte-Gemmes-sur-Loire (49), aux portes d’Angers. En effet, le Domaine de La Roche-Morna va bénéficier d’une réhabilitation complète.

Un territoire inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco

Le Domaine de la Roche-Morna abrite un château de la fin du XVIIIème siècle, érigé dans un parc arboré de 24 505 m², longé par un jardin méditerranéen jusqu’aux rives de la Loire. Le château a accueilli jusqu’en 2014 le service de pédopsychiatrie du Centre de santé mentale angevin. Racheté en 2016 par la commune et Angers Loire Métropole, le domaine se devait de trouver un nouvel usage, dans une région doublement inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de « paysage culturel vivant » et dans l’ensemble « Confluence de la Maine, de la Loire et des coteaux angevins ».

Un programme hôtelier, un restaurant, un jardin d’inspiration méditerranéenne, mais aussi des bureaux et 8 maisons

Le projet joue la carte de la proximité avec la nature, dans le respect du site historique, de son parc et de sa biodiversité. Pour la partie hôtelière, le château réhabilité accueillera 14 chambres. 36 autres chambres seront réparties dans des éco-lodges en bois aux larges façades vitrées. Une association a été nouée avec le chef étoilé Pascal Favre d’Anne pour l’ouverture d’un restaurant de 350 m², « L’Orangeraie ». Un programme de 8 maisons en accession à la propriété, « Les Longères », ainsi qu’un bâtiment de 1 000 m² de bureaux complèteront l’ensemble. Enfin, le parc du Domaine sera lui aussi préservé et revisité dans la continuité du jardin méditerranéen en bordure de site, avec des percées visuelles sur la Loire. La livraison est prévue en 2025.

Fiche technique

Promoteur : P2i

Architecte : ABP Architectes

Surfaces : 50 chambres d’hôtel (14 dans le château et 36 dans les éco-lodges, un restaurant de 350 m², 8 maisons, 1 000 m² de bureaux)

Adresse de la résidence : Domaine de La Roche-Morna, rue de La Roche-Morna, 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire

Date de livraison prévisionnelle : 2025