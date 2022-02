Volkswagen Group France et ses réseaux de distribution recrutent !

Volkswagen Group France, ses six marques (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat, Cupra et Volkswagen Véhicules Utilitaires) et ses réseaux de distribution présents partout en France sur plus de 800 sites recrutent 1.000 collaborateurs.

« La dimension humaine des équipes est le moteur de la réussite du projet de transformation de Volkswagen Group France. Notre Groupe entreprend en effet ce qui sera certainement sa plus grande transformation depuis l’invention de l’automobile et a besoin de talents pour opérer cette profonde mutation et consolider ses bases. » déclare Xavier Chardon, Président du Directoire de Volkswagen Group France.

La stratégie de transformation du groupe, articulée autour de la relation client et de la transition écologique, nécessitent des moyens humains dans les domaines de l’après-vente (conseillers techniques, carrossiers, mécaniciens, conseillers clients), de la vente, mais aussi dans des fonctions marketing (digitalisation, expérience client).

La forte montée en puissance des véhicules électriques, des véhicules connectés, des nouvelles technologies, de la digitalisation croissante du parcours client nécessite également de nouvelles compétences pour lesquelles Volkswagen Group France propose, avec ses réseaux, des plans de formations complets dispensés dans ses centres de formations.

Le Groupe propose une plus grande flexibilité des horaires de travail en vue de s’adapter aux besoins des clients et d’offrir un éventail de services plus large. Volkswagen Group France s’engage à féminiser davantage ses effectifs et à promouvoir le respect de la diversité. Les plans de carrière spécifiques de Volkswagen Group France permettent à tous d’accéder à des fonctions à responsabilité dans tous les domaines d’activités.

La transition écologique du Groupe Volkswagen, le besoin de mobilités de ses clients, le pouvoir d’attraction des six marques et la force de ses produits, associés à une politique de ressources humaines dynamiques, sont des leviers de croissance importants pour Volkswagen Group France. Rejoignez-nous !

Pour postuler, rien de plus simple, les candidats peuvent dès à présent déposer leur candidature en 5 clics à l’adresse suivante : https://volkswagengroup.fr/carrieres