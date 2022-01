La Semaest accompagne la Métropole du Grand Paris dans la 2ème édition de son programme « Centres-Villes Vivants »

Après le succès la 1ère édition du programme « Centres-Villes Vivants » en faveur de la revitalisation des centres-villes de communes métropolitaines du Grand Paris, la Semaest se félicite d’avoir été retenue une nouvelle fois par la Métropole du Grand Paris pour l’assister dans la mise en œuvre de la 2ème édition (2021-2024).

Le programme « Centres-Villes Vivants » conduit par la Métropole du Grand Paris (MGP) permet aux collectivités métropolitaines de bénéficier pour leurs projets de relance économique et d’attractivité commerciale et culturelle, d’un financement, mais aussi d’un diagnostic, d’une ingénierie de projet et de la mobilisation du réseau d’acteurs du Grand Paris.

Dans le cadre de la 2ème édition, la Semaest, avec ses partenaires SEGAT-Objectif Ville, ABCD Culture et Paris&Co, vient d’être retenue en tant qu’assistant à maitrise d’ouvrage par la Métropole du Grand Paris, pour assurer le pilotage technique du programme. La Semaest sera ainsi chargée d’expertiser les dossiers des collectivités candidates, de réaliser les diagnostics locaux et d’assurer le coaching des projets. Elle rédigera également un corpus de documents de pilotage (guide des aides, fiches actions).

9 communes ont déjà pu soumettre leurs projets au comité de suivi de la MGP (halles de marché, préemption et rénovation de commerces, boutique éphémère, distributeur de billets, théâtre, aménagement de mails, kiosques mobiles, animations, managers de commerce…).

Lors de la 1ère édition du programme Centres-Villes Vivants, la Semaest avait expertisé 55 dossiers de candidatures de communes de la Métropole. 26 d’entre elles ont été lauréates et ont bénéficié d’un financement de la MGP au titre du Fonds d’Intervention Métropolitain de Soutien au commerce, à l’Artisanat et aux Services (FIMACS).

Cette nouvelle mission confiée par la MGP renforce une fois de plus la dimension métropolitaine de la Semaest. Outre ses missions de revitalisation du commerce menées à Paris, la Semaest a accompagné depuis 5 ans une trentaine de communes, territoires et Entreprises Publiques Locales (EPL) du Grand Paris dans leurs stratégies d’action foncière et de revitalisation commerciale.

A propos de la Semaest

La Semaest, société d’économie mixte de la Ville de Paris, a développé une expertise unique en matière de développement économique local. Grâce à son action, plus 650 locaux commerciaux ont été réaffectés pour accueillir des commerçants et artisans indépendants. La Semaest favorise l’émergence d’une nouvelle économie de proximité et agit au quotidien en faveur de concepts de commerce innovants, porteurs de sens, de lien social et d’emploi local.

Forte de cette expertise, la Semaest accompagne les collectivités et opérateurs publics de toute la France dans la dynamisation de leur offre commerciale de proximité. Son intervention permet de répondre à différents objectifs :

Revitaliser des centres-villes dégradés aux locaux vacants ou obsolètes,

Diversifier des zones touchées par la mono-activité,

Implanter des activités commerciales traditionnelles, artisanales (métiers d’art, créateurs), culturelles (librairies, maison d’édition) ou innovantes (coworking, fablabs),

Améliorer l’attractivité commerciale de nouveaux quartiers.