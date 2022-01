Rémy Coste remporte la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

Tout simplement imbattable. À l’issue de l’ultime étape entre la Base Polaire et Termignon, le musher français remporte pour la 6e fois l’épreuve, dans la catégorie OPEN. Pendant les 12 jours de course, il a su résister à l’armada allemande pour conserver sa couronne, avec sérénité.

Voici sa réaction lors de son arrivée finale : « Nous avons eu de très bonnes conditions, mon team a été parfait et m’a impressionné tout au long de la course, celui d’Aurélie Delattre également. Nous avions également une super équipe autour de nous pour que tout se passe bien.

Cette année, les conditions météorologiques ont été idéales avec du soleil, du froid et de très belles conditions d’enneigement, qui ont facilité la progression des attelages, sur les 371 kilomètres de course et les plus de 12 000m de dénivelé positif.

Une grande famille a accompagné les mushers à chaque étape : handlers, vétérinaires, bénévoles des territoires traversés, personnels des stations, élus et membres de l’organisation.

Après une édition 2021 qui s’était déroulé à huis clos, le public était cette fois-ci bien présent, et en très grand nombre sur l’ensemble des étapes, pour le plus grand plaisir des mushers, acclamés lors des départs comme des arrivées.

Les médias ont quotidiennement couvert l’évènement ce qui a permis de diffuser de belles images du territoire, de montagnes, des stations et du mushing auprès de plus de 30 millions de français.

Annabel Kam, présidente de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc s’est exprimée à ce sujet :

« Après l’édition passée qui s’est déroulée à huis clos, c’est avec un grand plaisir de retrouver le public nombreux sur l’ensemble des étapes de la course, avec un protocole sanitaire qui a été parfaitement respecté par tous. C’est une édition réussie, avec des conditions météorologiques parfaites et une compétition qui a tenu toutes ses promesses d’un point de vue sportif.

Grâce au travail du staff et de l’équipe KCIOP, en coopération étroite avec les services des pistes et remontées mécaniques, des collectivités, des offices de Tourisme et des préfectures de Haute Savoie et de Savoie ainsi qu’à l’ensemble des partenaires nous avons réussi cette belle 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. »

L’édition 2022 de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc a eu la chance d’accueillir un plateau sportif exceptionnel.

Dans la catégorie OPEN, les Allemands Heinrich Winter et Sylvia Ulrich (GER) ont talonné Rémy Coste (FRA) tout du long de la course. Heinrich Winter s’est même imposé sur la 8e étape entre Bessans et Bonneval-sur-Arc, devant le sextuple vainqueur français.

Dans la catégorie LIMITED, le duel tant attendu entre les Françaises Cindy Duport, tenante du titre, et Aurélie Delattre a été passionnant jusqu’aux tous derniers jours de course, tournant à l’avantage d’Aurélie, compagne de Rémy Coste, qui s’impose pour la première fois sur l’épreuve en intégralité. Un podium 100% féminin dans cette catégorie puisque Elsa Borgey (FR) prend la 3e place.

Aujourd’hui, s’achevait le Trophée Aésio de cette 18e édition. La française Marion Joly s’est imposée admirablement, à l’issue des 3 jours de compétition.

Une compétition internationale comme la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc doit également veiller au respect de l’animal, et doit s’assurer que les chiens ne bénéficient pas de traitements médicamenteux qui leur permettraient d’aller au-delà de leur capacité. Sur les deux dernières étapes, des contrôles anti-dopage ont été réalisés par l’Agence Française de Lutte contre le Dopage, auprès des mushers et de leurs chiens, afin de veiller aux risques de triche, et ainsi garantir le bien-être de l’animal.

Rendez-vous en janvier 2023 pour la 19e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc !