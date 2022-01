Peste porcine africaine : Donner des clés pour lutter contre les maladies contagieuses et réglementées

Créé dans le cadre du projet inter-ENVF « FormDS » (Formation vétérinaire à la maîtrise des maladies animales réglementées), ce premier module est destiné aux vétérinaires souhaitant s’autoformer pour reconnaître la PPA (éléments épidémiologiques, cliniques et lésionnels), comprendre les principaux modes de transmission du virus et les grands principes des mesures de lutte contre la PPA, tout en analysant les principaux enjeux sanitaires, économiques et sociétaux associés à cette maladie.

Ce module est le premier d’une série de six cours numériques dédiés aux maladies animales infectieuses prioritaires de l’Union Européenne, pouvant conduire à des transmissions à l’Homme ou à des crises sanitaires majeures comme c’est le cas pour la peste porcine africaine. Les prochains modules concerneront la rage, la tuberculose, la brucellose, la fièvre aphteuse et l’influenza aviaire.

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hémorragique qui touche les porcs et les sangliers. Non contagieuse pour l’homme, elle est présente dans certains pays d’Europe et d’Asie et représente une menace pour les filières professionnelles concernées.

Le projet FormDS

Le projet FormDS est né de la volonté des enseignants-chercheurs des ENVF de moderniser la formation sur les maladies animales réglementées en mettant à disposition des cours en ligne et en mobilisant des moyens pédagogiques innovants.

Porté par VetAgro Sup, il implique 12 enseignants-chercheurs des 4 Écoles nationales vétérinaires de France et est coordonné par Maria-Halima Laaberki, enseignante-chercheuse en pathologie infectieuse à VetAgro Sup.

Retenu en 2019 par l‘appel à projet « gestion de la santé animale », ce cours a été rendu possible grâce au financement du projet FormDS par la Direction générale de l’alimentation du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (GISA).