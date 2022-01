Care Promotion lance Enbâ : le co-working au pied des résidences

Avec Care Promotion, les tiers lieux en pied d’immeuble deviennent réalité ! Après un premier lieu ouvert au cours de l’été 2021 à Colombes, au sein de la résidence l’Envol, des espaces de co-working de 30 à 100 mètres carrés seront mis à disposition des habitants au cœur des résidences construites par le promoteur. Elles compteront toutes les fonctionnalités et les services disponibles d’un co-working haut de gamme : salle de réunion, tables partagées et alcôves, connexion haut débit et imprimante, mobilier de gamme professionnelle, aménagement par un décorateur d’intérieur, végétalisation des espaces, etc. Autant de services qui permettent de travailler efficacement et sereinement en bas de chez soi.

Combiner télétravail et lien social

Conçus comme un service additionnel à l’offre de logement, ces espaces de co-working sont détenus par le promoteur, et exploités par une entreprise dédiée, avec un gestionnaire doté des outils informatiques (gestion courante et opérationnelle avec le logiciel Sitadel) et des moyens nécessaires pour offrir une prestation de qualité aux habitants. Ceux-ci ont la possibilité de privatiser des espaces ou une salle de réunion à leur convenance, avec un abonnement gratuit pour les résidents la première année puis à des tarifs dégressifs et de l’ordre du symbolique. En effet, l’objectif de Care Promotion, et de son entreprise dédiée, Enbâ, n’est pas de faire de ce service un poste de bénéfices, mais de parvenir à l’équilibre, en offrant de nouvelles possibilités à ses habitants : les confinements ont accéléré l’essor du télétravail, mais la tendance est bien installée. Qu’il s’agisse de rythmes de travail, de conciliation vie pro / vie perso, et de limitation des trajets (bénéfique à l’environnement), le nomadisme, et sa version à la maison – le « homadisme » – sont des innovations sociétales à promouvoir !

Un télétravail tout-confort

Avec cette alternative dans sa résidence, l’habitant peut donc bénéficier de conditions de télétravail généralement plus ergonomiques et confortables qu’à son domicile, et créer de nouvelles interactions avec ses voisins. En outre, si ces co-workings sont prévus en priorité pour les habitants, ils pourront également s’ouvrir aux personnes extérieures, pour les réunions organisées par les co-workers habitants, et également pour des séances d’animation ou de formation : ils deviennent alors un nouveau pôle de vie dans les immeubles, en pleine journée.

Déjà mise en place à Colombes, cette offre est en cours de déploiement au sein de plusieurs résidences Care Promotion : ainsi, en 2022, Care Promotion aura déjà ouvert 5 sites Enbâ au total, à Colombes (92), Argenteuil (95), Bezons (95), Drancy (93) et, Annecy (74). 5 résidences pionnières, donc, avec une nouvelle valeur ajoutée au service du mieux-vivre ensemble, dans de nouveaux temps et de nouveaux lieux !