Sylvania prouve l’efficacité de son innovation LumiNature avec sa première installation en France à l’institut Gustave Roussy, 1er centre européen de lutte contre le cancer

Basé à Villejuif dans le Val de Marne (94), l’institut de soins, de recherche et d’enseignement Gustave Roussy prend en charge, chaque année, plus de 46.000 patients atteints de tout type de cancer, quel que soit l’âge. Pour améliorer le confort visuel des équipes travaillant au sein du Département d’imagerie médicale, mais aussi la qualité de vie des patients amenés à y passer des examens, l’établissement vient de rénover son installation d’éclairage.

Avec son innovation LumiNature, véritable solution d’éclairage centré sur l’humain, Sylvania s’est imposé naturellement comme le partenaire privilégié de cette 1ère réalisation en France.

Garantir un bien-être optimal à chaque usager

Plus que dans n’importe quel lieu de vie, l’éclairage dans le milieu hospitalier joue un rôle fondamental. En effet, il doit répondre à un double enjeu :

• accroître le bien-être des praticiens et de l’ensemble du personnel hospitalier qui travaillent jour et nuit sur de longues plages horaires,

• et améliorer le confort des patients.

Réussir ce défi s’avère d’autant plus nécessaire dans les espaces sans accès à la lumière du jour à l’instar du Département d’imagerie médicale de Gustave Roussy.

Situés au sous-sol du bâtiment, le Service d’imagerie diagnostique et celui de Médecine nucléaire se trouvent dans un espace enterré avec un faible apport de lumière naturelle. Outre la réception, les zones de circulation et les salles d’examens, il compte des salles de classe et de réunion ainsi que plus de 50 bureaux individuels, dont 90% sont aveugles. Les médecins, le personnel et les visiteurs évoluant dans ce département sont ainsi privés de lumière naturelle. Et ce alors même que le soleil, en changeant sa température de couleur au fur et à mesure de la journée, apporte à l’organisme un repère spacio-temporel essentiel à son bon fonctionnement.

Face à ces contraintes et afin de garantir aux occupants un confort visuel optimal, Gustave Roussy a souhaité remplacer son installation d’éclairage par une solution qui permettait de répondre aux besoins de luminosité de chacun, tout au long de la journée. L’institut s’est alors rapproché de Sylvania qui a spécialement développé LumiNature, la plus naturelle des lumières artificielles.

Une innovation particulièrement adaptée aux établissements de santé

Véritable solution d’éclairage centrée sur l’humain, LumiNature de Sylvania pallie le manque de lumière naturelle en reproduisant au plus proche le spectre solaire ainsi que notre rythme circadien. LumiNature permet ainsi de favoriser la perception du temps qui passe en régulant la sécrétion de mélatonine tout au long de la journée.

A la pointe de l’innovation dans la prise en charge des soins, « essayer ce type d’éclairage qui nous a impressionné par la qualité de reproduction du rythme circadien mais aussi par son excellent rendu des couleurs était une évidence pour l’institut Gustave Roussy » explique Sébastien Genouvrier, Responsable travaux maintenance.

Après réalisation d’une étude d’éclairage par Sylvania sur plus de 100 zones définies, 538 luminaires encastrés intégrant la technologie LumiNature ont été installés dans le Département d’imagerie médicale à raison de

• 300 dalles OPTIX à très basse luminance pour éclairer l’ensemble des bureaux et salles de réunion en privilégiant le confort visuel des utilisateurs,

• 238 pièces d’OPTIX en version linéaire réalisées sur-mesure avec 8 cellules LED pour s’intégrer dans les zones de circulation.

Associé à un système de gestion dynamique de l’éclairage SylSmart, LumiNature offre en plus la possibilité de réguler la température de couleur afin de respecter l’horloge biologique du corps humain et d’accompagner au mieux les besoins du rythme circadien. Conformément à la norme sur l’ergonomie et le confort d’éclairement des lieux de travail intérieur (NF X35-103), chaque bureau peut ainsi paramétrer individuellement son éclairage afin de créer des lumières dynamisantes ou au contraire plus relaxantes, et ce, sans aucun pic de bleu. « Etre accompagné au quotidien par une lumière plus agréable à vivre, que celle très froide traditionnellement utilisée dans les institutions hospitalières, nous donne un confort certain pour réaliser nos images, les regarder et les interpréter sans ressentir de fatigue visuelle » témoigne le Dr Camilo Garcia du service de Médecine nucléaire. De même, « auparavant les patients attendaient dans des couloirs sombres. Maintenant, ils bénéficient d’une luminosité extraordinaire dans les salles d’attente » ajoute le Pr Nathalie Lassau, radiologue au sein du service d’imagerie diagnostique.

Preuve, s’il en était besoin, que LumiNature de Sylvania constitue déjà une révolution en matière d’éclairage dans l’univers médical, le Pr Corinne Balleyguier, Chef du Département imagerie, confirme : « Nous réalisons aujourd’hui à quel point, au quotidien, la lumière a un impact extrêmement important sur notre vécu, notre qualité de vie au travail et notre efficacité ». « L’ensemble du personnel est unanime et souhaiterait voir désormais ce type de technologie déclinée sur tout le bâtiment » conclut Sébastien Genouvrier, Responsable travaux maintenance.

Grâce à l’approche globale clés en main du fabricant incluant conseils, étude d’éclairage, réglage et mise en service de sa solution décentralisée, le client comme les installateurs ont pu compter sur l’accompagnement de Sylvania tout au long du projet.