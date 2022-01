Avec son Capteur de Sécurité Intelligent, Netatmo annonce son premier produit MATTER et continue de simplifier l’accès à la maison intelligente

La dernière édition du CES fut placée, par les plus grands acteurs de la Tech, sous le signe du nouveau standard MATTER. Ce standard, développé en commun par plus de 220 entreprises, a pour premier objectif d’élargir l’interopérabilité des produits de la maison intelligente, quelle que soit leur marque. Netatmo, partie prenante de l’alliance au sein du groupe Legrand, annonce son premier produit MATTER : un Capteur de Sécurité Intelligent.

MATTER, qu’est-ce que c’est ?

Smart home, assistants vocaux, applications, dans un marché désormais très grand public, les solutions connectées et leur immense variété peuvent être source de confusion pour les utilisateurs. Aux côtés des quelques 220 entreprises membres de la Connectivity Standard Alliance, Netatmo a collaboré au sein du groupe Legrand à l’élaboration d’un standard de communication entre objets connectés. Ce dernier permet aux consommateurs de ne plus s’interroger sur la compatibilité d’un nouveau produit connecté avec ceux qu’il possède déjà. Il permet en outre d’étendre les possibilités d’interaction entre les produits et simplifie l’usage des assistants vocaux.

Le standard MATTER est adossé aux technologies IP telles que le Wi-Fi ou Thread. Ces protocoles permettent aux produits de se connecter entre eux, mais pour interagir utilement, il leur faut aussi parler le même langage. MATTER formalise ce langage et permet l’interopérabilité entre les produits dans le réseau de la maison. L’expérience de la Smart Home devient ainsi plus simple, plus fiable, et parfaitement sécurisée.

Pourquoi Thread ?

Parmi les différentes technologies IP qui supportent MATTER, Thread est une des technologies privilégiées par la Connectivity Standard Alliance. Inventée par Google, très vite adoptée par Apple, c’est une technologie très peu gourmande en énergie qui permet de construire des réseaux de produits en maillage dans la maison. A partir d’un border routeur potentiellement déjà présent chez la plupart des utilisateurs (n’importe quel produit Nest, une Apple TV, un HomePod mini, etc.), le réseau met en relation les différents produits de la maison sans être empêché par la distance ou les cloisons.

Le premier produit Netatmo compatible MATTER

Le capteur, placé sur les portes et les fenêtres, détecte leur ouverture et alerte l’utilisateur sur son smartphone. Ce dernier peut également s’assurer à distance du statut « ouvert » ou « fermé » de chaque porte ou fenêtre équipée.

Le capteur permet en outre la détection de mouvement par infra-rouge. Compatible MATTER, il peut entrer en interaction avec plusieurs autres produits connectés et, par exemple, déclencher la mise en route du chauffage si la pièce est occupée, l’éteindre si elle est vide, allumer une VMC ou les lumières si une présence est détectée, etc.

Compatible Thread et MATTER, le Capteur de Sécurité Intelligent Netatmo peut interagir avec tous les produits compatibles, quelle que soit leur marque. En étant partie prenante de ce standard, Netatmo continue d’ouvrir l’accès à la maison intelligente au plus grand nombre.