Institut français : La septième édition de la Nuit des idées

La Nuit des Idées se tient chaque année le dernier jeudi de janvier. La 7ème édition, annoncée le 27 janvier prochain, devra être adaptée partout dans le monde, en fonction de l’état de la situation sanitaire.

Manifestation festive et participative, la Nuit des idées convie chaque année le grand public et des centaines d’intellectuels, créateurs, responsables publics et représentants de la société civile, à prendre part à des débats sur les grands enjeux de notre temps.

La septième édition de cet événement affirme cette année une forte dimension européenne, marquée par le début de la présidence française du Conseil de l’Union européenne. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire, économique et sociale, le thème de la Nuit des Idées 2022, « (Re)construire ensemble », invite à débattre sur les conceptions contemporaines du collectif et du vivre-ensemble, les solutions à élaborer face aux crises et les conditions d’un pacte social renouvelé.

Événement international, la Nuit des idées s’adapte aux contraintes de la propagation différenciée du virus selon les territoires. En France, le point d’orgue de cette septième édition, une Nuit européenne des idées au Collège de France, invitant 54 jeunes européens à venir formuler leurs propositions de politiques publiques pour l’avenir du continent, est reporté du 27 janvier au 12 mars. Dans plus de 100 pays dans le monde, l’opération marquera la résilience de la circulation des idées et des savoirs en temps de crise pendant tout le 1er semestre 2022, à compter du 27 janvier. L’ensemble de la programmation est à retrouver sur le site de la Nuit des idées : https://www.lanuitdesidees.com.

LA NUIT DES IDEES DANS LE MONDE

Pus de 150 Nuits des idées sont prévues dans le monde entier dans près de 100 pays. De Suva au Fidji et Wellington en Nouvelle-Zélande à Toronto au Canada, de Séoul à Ushuaia, la Nuit des idées investira des lieux aussi divers que l’université de Harvard, la Fondation Atchugarry en Uruguay, la Maison de l’architecture de Téhéran ou l’Opéra de Sydney.

UNE NUIT DES IDEES A L’HEURE EUROPEENNE

Des Nuits de débats associant intellectuels, représentants de la société civile, créateurs et responsables publics se dérouleront dans toutes les capitales d’Europe pour imaginer le futur de l’Union et échanger sur les grands enjeux du monde contemporain. Elles revêtiront comme chaque année un aspect festif et participatif, de la Bibliothèque centrale d’Amsterdam au Palais Farnèse à Rome.

Des dialogues, facilités par le réseau culturel français, donneront également voix à de grandes figures intellectuelles européennes : débat entre les écrivaines uruguayenne et finlandaise Carmen Posadas et Sofi Oksanen à Madrid, les scientifiques portugaise et estonienne Elvira Fortunato et Maarja Kruusmaa à Lisbonne, l’intellectuel allemand Navid Kermani et l’écrivain hongrois Peter Nadas à Berlin, ou encore entre les écrivains autrichien et croate Reinhard Kaiser-Mühlecke et Monika Herceg à Vienne et l’astrophysicienne italienne Marica Branchesi et l’ingénieure irlandaise Linda Doyle à Rome.

UNE NUIT EUROPÉENNE DES IDEES AU COLLEGE DE FRANCE

L’Institut français donnera le 12 mars prochain, lors d’une Nuit exceptionnelle au Collège de France, la parole aux jeunesses engagées d’Europe.

Plus de 50 jeunes venus de toute l’Europe (2 par pays membre de l’Union), remarqués pour leur engagement en faveur des droits humains, sociaux ou environnementaux, viendront présenter leurs propositions pour l’avenir de l’Europe sur la scène du Collège de France.

Appelé à voter sur les propositions les plus convaincantes, le public pourra ensuite assister à un débat entre ces jeunes personnalités engagées, des experts et des représentants des pouvoirs publics. Une Nuit unique qui associera concours d’éloquence et débat d’idées pour construire une Europe plus unie et plus forte.