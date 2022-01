M-Files lance Smart Migration, la nouvelle offre de migration de contenu intelligente

Le service Smart Migration améliore l’efficacité en permettant de récupérer intelligemment les documents à partir des référentiels externes

M-Files, la société de gestion intelligente de l’information, annonce le lancement de M-Files Smart Migration, un service intelligent qui combine l’expertise de gestion de l’information de M-Files avec une automatisation définie par métadonnées pour aider à migrer les informations vers la plateforme M-Files, plus intelligemment et à moindre coût.

La migration vers le cloud continue d’être une priorité absolue, mais la migration de contenu peut souvent être une tâche difficile et coûteuse pour les entreprises. Avec Smart Migration, les clients M-Files peuvent facilement et systématiquement migrer des documents depuis des référentiels externes vers M-Files, et automatiquement les classer et leur ajouter des métadonnées. Ce nouvel outil permet de se concentrer sur le contenu le plus important et de tirer des enseignements immédiats des données migrées, permettant aux entreprises d’améliorer leur efficacité et de développer leur activité.

M-Files Smart Migration peut s’utiliser avec d’autres services intelligents de M-Files, afin de permettre aux clients de :

· Migrer les contenus non gérés et valorisés dans le coffre M-Files

· Classez les documents non gérés pendant la migration avec M-Files Smart Classifier

· Extraire les informations critiques des documents et ajouter automatiquement des métadonnées au contenu migré avec M-Files Smart Metadata

· Créer des rapports et des aperçus détaillés du contenu analysé et migré dans un format facile à utiliser.

« Les entreprises accélèrent leur migration vers le cloud afin de moderniser leur activité et s’adapter aux nouveaux environnements de travail hybrides », déclare Mike Asebrook, Vice President, Product Marketing de M-Files. « Cependant, la migration du contenu peut s’avérer laborieuse et coûteuse. L’objectif de notre nouveau service Smart Migration est de rendre le processus aussi rapide, économique, et intuitif que possible en s’appuyant sur nos services de métadonnées pour migrer intelligemment les informations des systèmes existants et des référentiels externes vers la plateforme M-Files. En ajoutant automatiquement de l’intelligence aux documents pendant le processus de migration, nos clients peuvent déclencher des workflows et gérer efficacement la gouvernance des données, tout en favorisant la collaboration et en accélérant leur transformation digitale. »

La mission de M-Files est d’améliorer profondément la manière dont les entreprises s’adaptent au monde numérique et au travail à distance. La plateforme de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files donne accès au contenu dont les collaborateurs ont besoin, au moment où ils en ont besoin, peu importe où il est stocké. M-Files améliore la productivité des travailleurs intellectuels, assure une expérience digitale fluide, renforce la collaboration, permet la continuité de l’activité et réduit les risques.

Les innovations de M-Files sont reconnues par les analystes, avec l’apparition récente de M-Files parmi les Visionnaires du Rapport Gartner Magic Quadrant for CSP 2021 et son positionnement le plus élevé sur l’exhaustivité de sa vision. M-Files a également obtenu le meilleur score au niveau des cas d’usage sur la gouvernance de l’information et les trois meilleurs scores tous cas d’usage confondus dans le 2021 Gartner® Critical Capabilities for Content Services Platforms Report.

Pour plus d'informations sur M-Files Smart Migration et les autres services intelligents de M-Files,

visitez le site web M-Files : www.m-files.com

A propos de M-Files

La solution de gestion intelligente de l’information de M-Files, basée sur l’IA, connecte tous les documents et informations de toutes les plateformes et référentiels de l’entreprise, pour les placer dans leur contexte. Cela permet de fournir les bonnes informations aux bonnes personnes, au moment où elles en ont besoin et d’automatiser les processus métier axés sur l’information, tout en maintenant un contrôle et une conformité optimums. Des milliers de sociétés dans plus de 100 pays (dont NBC Universal, OMV, Clarins, Vinci Construction et LDC ) utilisent M-Files pour gérer leurs informations et leurs processus métier, et offrent à leurs employés une façon plus intelligente de travailler. Pour plus d’informations, visitez www.m-files.com.