ACTION RECRUTE DOUZE COLLABORATEURS DANS LA REGION LYONNAISE

La session de job dating se tiendra le 12 janvier de 9h à 17h au magasin de Givors

En ce début d’année, Action, discounter non alimentaire, entame une nouvelle campagne de recrutement en partenariat avec l’agence Pôle emploi de Saint Priest. L’enseigne recherche ainsi 2 Responsables de magasin et 10 Responsables adjoints de magasin en contrat CDI de 35 heures pour soutenir l’activité de cinq de ses magasins implantés en région lyonnaise. Une expérience dans le commerce de détail est demandée.

Les candidats peuvent se présenter à la session de recrutement qui se déroulera le 12 janvier de 9h à 17h au magasin Action Rue Robespierre 69700 Givors. Ils peuvent également au préalable postuler en ligne à l’adresse suivante : recrutement@action.fr

Forte d’un concept unique plébiscité par les Français, Action poursuit sa croissance en France et en Europe. Elle compte aujourd’hui plus de 644 magasins implantés sur tout le territoire et emploie plus de 14 000 collaborateurs. L’enseigne est également présente dans 9 pays dont les Pays-Bas, l’Italie, La République tchèque, la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche et la Pologne.

A propos d’Action

Action est le discounter international non alimentaire le plus dynamique avec plus de 1800 magasins répartis entre les Pays-Bas, l’Italie, La République tchèque, la Belgique, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, l’Autriche et la Pologne. Plus de 50 000 employés travaillent dans nos magasins. En 2020, Action a réalisé un chiffre d’affaires de 5,6 milliards d’euros. Sur plus de 6 000 articles proposés par Action, environ un tiers est une gamme fixe dont de grandes marques. Le reste de l’assortiment est variable et change rapidement. Toutes les semaines, Action créé la surprise en proposant plus de 150 nouveaux articles. La gamme de produits se divise en 14 catégories : décoration, bricolage, jouets et loisirs, papeterie, multimédia, maison, jardin et extérieurs, produits d’entretien, alimentation, produits de beauté et d’hygiène, animaux de compagnie, mode et linge de maison.