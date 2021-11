Par Françoise Guérin

en librairie le 20 janvier

400 pages, 18 €

Françoise Guérin nous immerge dans une unité spécialisée où l’on accompagne des femmes en détresse dans leur chemin pour devenir mères.

Un thriller original au cœur de la relation mère-nourrisson servi par une écriture pulsatile, au plus près du sentiment maternel.

Quand elle reprend conscience à la maternité, Betty ne se souvient pas des circonstances dramatiques de son accouchement. Elle ne comprend pas pourquoi son mari reste injoignable. Elle découvre avec effroi que son bébé a été baptisé Noé et qu’un inconnu rôde autour de lui. Elle se débat, impuissante à le confondre. Mais peut-elle se faire entendre alors qu’on la prétend folle ?

Accueillie au sein de l’unité mère-bébé par un psychiatre peu conventionnel, soutenue par une équipe de choc, Betty va renouer, peu à peu, avec sa mémoire confisquée. À commencer par ce prénom, Noé, qui ravive une douleur longtemps endiguée. Lorsque le barrage cède, la vérité a des allures de cadavre…

Thriller psychologique oppressant, On noie bien les petits chats nous entraîne, sans répit, entre quête personnelle et implacable traque policière.

Extrait

« Et soudain, tu te prends en pleine face tout ce que tu as écarté depuis une semaine. Ton accouchement solitaire, d’une violence inouïe, la vision d’un bébé sans vie entre tes jambes, la sensation de mort imminente ressentie avant de t’évanouir puis ton réveil à l’hôpital, cernée de machines et de tubulures. Sans compter la disparition de ton mari, une information que tu assimiles à grand peine tellement elle te paraît irréelle. Et cet inconnu qui se joue de toi et des soignants en imprimant sa marque de jouissance jusque sur ton corps. Qui est-il ? Pourquoi te harcèle-t’il ainsi ? »

L‘autrice

FRANÇOISE GUÉRIN est psychologue clinicienne, spécialisée dans les liens parent-bébé. Son premier roman, À la vue, à la mort (Éditions du Masque) a remporté le Prix du roman policier au Festival du film policier de Cognac 2007, et a été adapté à la télévision.