POUR LA 2E ÉDITION DE SON OPÉRATION RECYC’LAIT, LACTEL RECYCLE ET TRANSFORME LES BOUTEILLES DE LAIT ET LEURS BOUCHONS EN PLUS DE 180 OBJETS POUR LES BLOUSES ROSES !

Pour sensibiliser les Français aux vertus du tri sélectif et solidaire, Lactel, la marque leader sur le marché du lait, a sillonné les routes de France de juin à octobre, faisant étape à Paris, Lille et Bordeaux. La 2e édition de son opération Recyc’lait a ainsi permis de collecter près de 3 000 bouteilles et bouchons et de les transformer en jeux de société destinés à l’association Les Blouses Roses. Un franc succès et un bel exemple de mobilisation citoyenne.

Recyc’lait 2021 en chiffres

> 1 393 bouteilles, grandes et petites, et 1 509 bouchons collectés à Paris, Lille et Bordeaux.

> Ce qui a permis d’obtenir près de 30 000 paillettes de plastique.

> Paillettes avec lesquelles ont été fabriqués 71 puzzles 3D, 66 spirographes et 49 sets de dominos qui ont été aussitôt remis à l’association Les Blouses Roses.

Elles deviennent quoi, ces bouteilles de lait ?

Ce bilan final donne l’occasion de revenir sur un événement au dispositif inédit. Au cours de celui-ci, le grand public a pu découvrir une machine intelligente et 3 en 1 qui collecte le plastique, le réduit en paillettes et crée avec elles des objets imprimés en 3D, le tout quasiment en temps réel. Résultat : les bouteilles et bouchons se transforment aussitôt en objets nouveaux, à la fois utiles et ludiques.

« Rapporter mes bouteilles, je trouve ça normal. C’est le minimum qu’on puisse faire en tant qu’acheteurs et consommateurs. »

Un habitant de Paris

Comment ça marche ?

C’est très simple. Il suffit d’insérer ses bouteilles de lait une à une dans le collecteur et la machine les transforme aussitôt en paillettes de plastique qui servent ensuite à imprimer des dominos, des spirographes et des puzzles 3D : autant de jeux qui font appel à la réflexion et développent la motricité. Ces derniers sont ensuite redistribués à l’association Les Blouses Roses, partenaire de l’opération, qui se mobilise partout en France pour redonner le sourire aux personnes hospitalisées.

« Quelle prise de conscience ! Avec cette machine, on se rend compte qu’en se débarrassant du plastique on peut recréer de nouveaux objets. »

Un habitant de Paris

« Cette machine à mieux motiver mes enfants à recycler à la maison que les simples discours que l’on répète souvent. »

Un habitant de Bordeaux

Une seconde vie bien remplie

Avec Recyc’lait, le tri et le recyclage ne sont pas seulement vertueux en matière d’environnement, ils le sont également sur le plan solidaire et citoyen. Grâce à cette initiative, les bouteilles de lait bénéficient d’une seconde vie bien remplie : elles dispensent de la joie et de la bonne humeur autour d’elles.

« C’est bien d’associer une action environnementale à une bonne action sociale. Ça donne encore plus de sens. »

Un habitant de Lille