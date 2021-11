Marion ROLLAND, championne du monde de ski, prend la présidence de CREDIR Sport

CREDIR, l‘ONG qui lutte contre l‘épuisement des humains, a créé une entité dédiée au monde du sport de haut niveau : il y a tant à faire…

CREDIR Sport est une entité du CREDIR qui veut tirer parti des 10 ans de recherche et développement du CREDIR pour soutenir le monde sportif, notamment ceux qui ont fait du sport leur profession :

Pendant leur carrière, ils ont besoin d’aide dans des moments difficiles d’échecs et de blessures.

En fin de carrière, il faut préparer l’après, pas seulement au strict plan professionnel.

Le moment est particulièrement propice car des paroles se libèrent enfin : Naomi Osaka ou Mardy Fish au tennis, Simone Biles en gymnastique, etc. On parlait jusqu’à présent facilement de freins dans la carrière occasionnés par des échecs en compétition ou des blessures physiques. Mais la question des souffrances et blocages psychologiques restait souvent taboue.

Marion Rolland : pourquoi et comment ?

Marion a vécu un cycle étonnant d’échec cuisant et de rebond pour atteindre la 1ère place mondiale en 2013. Aux JO de Vancouver sa blessure des ligaments croisés avait été dénigrée dans un déchainement médiatique. Il a fallu 3 ans pour reconstruire un genou, un moral, pour retrouver un niveau compétitif à 140km/h, pour optimiser le mental, et monter sur la 1ère marche mondiale.

Ce parcours n’avait pas échappé à l’un des initiateurs du CREDIR, Jean-Denis Budin, quand il conduisait des travaux de recherche à l’Université Paris Dauphine, avec une thèse soutenue en 2012 : « les facteurs clés de succès dans l’échec ». Marion est un exemple de rebond bien conduit.

Ces 2-là se sont rencontrés en 2015. Marion est souvent intervenue dans des évènements du CREDIR. Son témoignage a toujours plu et ému, mais ce n’est pas le plus étonnant. Les auditeurs du CREDIR, professionnels de tous métiers, vivent des résonnances étonnantes avec Marion. Son histoire, c’est aussi la leur.

Quand Jean-Denis a pensé qu’il était temps de lancer CREDIR Sport avec ces libérations de parole à l’été 2021, le choix de Marion pour présider cette initiative fut évident. Et la réaction de Marion, très émue, fut logique : « il y a tant à faire » Depuis l’arrêt de sa carrière sportive, Marion est monitrice ESF à Courchevel et conférencière.

Une équipe se mobilise

Autour de Marion et des experts interdisciplinaires du CREDIR, une équipe est en train de se constituer avec un Délégué Général, Yannick Behr, ancien cadre technique à la Fédération Française de Basketball, et d’autres sportifs et coachs, pour que les sportifs trouvent avec le CREDIR des ressources originales et multidisciplinaires comme le font des milliers d’autres professionnels depuis 2013.

L’accompagnement interdisciplinaire ne doit pas être uniquement le privilège des prestigieux sportifs les mieux soutenus, avec un staff personnel ou une équipe/fédération dotée de gros moyens. La construction d’une bonne Qualité de Vie Globale, #QVG, concept à l’initiative du CREDIR en 2018, avec la Santé, la Qualité de Vie au Travail, et la Qualité de Vie Hors Travail, doit être connue de tous les sportifs. CREDIR Sport va s’y employer avec des travaux de recherche, de formation et d’information de la communauté sportive.

A propos du CREDIR

Le CREDIR est une ONG spécialisée dans la prévention de l’épuisement et du burn-out qui travaille depuis longtemps auprès des entreprises pour aider leurs collaborateurs à dominer leurs difficultés, prévenir l’épuisement et à améliorer au quotidien leur Qualité de Vie Globale (QVG), aussi bien dans la dimension professionnelle que privée

Ainsi, depuis 8 ans, chaque mois, des professionnels viennent passer 3 jours de stage au CREDIR pour rencontrer une équipe interdisciplinaire, retrouver l’envie et diminuer leurs peurs.

Le CREDIR est probablement unique au monde par le volume d’informations recueillies sur l’épuisement et le burn-out. Son double regard, sur les individus en stage et dans leurs organisations, permet, telle une nouvelle technologie d’imagerie médicale, de percevoir le burn-out différemment et d’innover dans les modalités de sa prévention et de sa prise en charge.

L’Observatoire du CREDIR recueille des données quantitatives pour compléter les apports de la recherche qualitative dont il est spécialiste avec plus de 50 000 pages d’entretiens. C’est ce qui nourrit une grande puissance d’innovation et de publication (près de 60 thématiques traitées en ateliers vidéo et un livre par an, dont le dernier « 33 clés pour une période clé »).