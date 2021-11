Par décret du Président de la République, Laurent Buisson est nommé directeur général d’AgroParisTech. Il était jusqu’à présent directeur du programme « Centres d’excellence » au Secrétariat général pour l’investissement.

Il a pris ses fonctions à AgroParisTech le 15/11/2021, succédant ainsi à Gilles Trystram.

Diplômé de l’École polytechnique (X1982) et de l’École nationale du Génie rural, des eaux et des forêts (1987), Laurent Buisson est docteur en informatique et titulaire d’une habilitation à diriger les recherches, obtenue à l’Université Joseph Fourier de Grenoble.

Il débute sa carrière au Cemagref (aujourd’hui INRAE) de Grenoble en 1990 avant de rejoindre, en 1995, le Ministère de la recherche en tant que Délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Alsace. En 2000, il part pour trois ans aux États-Unis en tant qu’attaché scientifique à l’ambassade de France à Chicago.

De 2003 à 2008, Laurent Buisson est chef du service de l’innovation et de l’action régionale à la Direction de la recherche et de l’innovation du MESRI. Il travaille notamment à la politique de soutien à l’innovation, au transfert de technologie, et à la création d’entreprises et assure également le suivi de l’action régionale en matière de recherche et d’innovation.

Il rejoint l’Université Pierre et Marie Curie en 2008 en qualité de directeur général délégué à la recherche et au transfert de technologie. En 2012, il occupe le poste de Vice-Président en charge des moyens et des ressources avant de devenir, en 2016, Vice-Président du développement et des partenariats économiques.

A propos d’AgroParisTech – AgroParisTech est l’institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement, sous tutelle des ministères en charge de l’agriculture et de l’enseignement supérieur. Acteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, ce grand établissement de référence au plan international s’adresse aux grands enjeux du 21e siècle : nourrir les hommes en gérant durablement les territoires, préserver les ressources naturelles, favoriser les innovations et intégrer la bioéconomie.

L’établissement forme en s’appuyant sur la recherche et sur ses liens aux milieux professionnels des cadres, ingénieurs, docteurs et managers, dans le domaine du vivant et de l’environnement, en déployant un cursus ingénieur, une offre de master et une formation doctorale en partenariat avec de grandes universités françaises et étrangères, ainsi qu’une gamme de formation professionnelle continue sous la marque « AgroParisTech Executive ».

AgroParisTech se structure en 10 centres et campus en France dont 5 en Ile-de-France, 5 départements de formation et de recherche, 22 unités mixtes de recherche, une unité de recherche et développement, 1 ferme expérimentale, 1 halle technologique, des tiers-lieux ouverts dits « InnLab » et compte plus de 2250 étudiants dont 12% de doctorants et plus de 280 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs.

AgroParisTech est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, membre du réseau ParisTech et membre d’Agreenium.

Plus d’informations sur : www.agroparistech.fr