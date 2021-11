Ventes et locations : les prix s’envolent à Paris et en Île-de-France

A Paris, beaucoup de hausses et de rares baisses

Les prix de vente parisiens ont, en moyenne, progressé de 6,2% entre le 2e et le 3e trimestre 2021. « Dans la capitale française, le prix moyen s’établissait à 12 298 €/m² au 3e trimestre. Mais cela ne doit pas faire oublier un marché très contrasté : 16 007 €/m² dans le 6e arrondissement et presque la moitié moins, 9 523 €/m², dans le 19e », analyse Maxime Hueber, Directeur France de CASAFARI.

Les hausses les plus fortes ont été constatées dans les 2e et 18e arrondissements : respectivement +7,6% (13 627 €/m²) et + 5,1 % (10 757 €/m²). Les plus fortes baisses se concentrent, quant à elles, dans les 6e (-4,3%) et 7e (-5,3%), qui restent néanmoins les quartiers les plus chers de la capitale. « Les arrondissements centraux comme ceux situés à l’ouest de la capitale continuent d’afficher les prix les plus élevés », ajoute Maxime Hueber.



Ce scénario contrasté se retrouve sur le marché locatif. « Le loyer mensuel moyen est en hausse de 5,9%, à 36 €/m². Tous les arrondissements voient leurs loyers progresser entre les 2e et 3e trimestres, à l’exception des 13e et 20e où ils sont restés stables », observe Maxime Hueber.

C’est dans les 12e et 1er arrondissements que la hausse est la plus forte : respectivement + 11,5% et + 7,3%. On pourra aussi noter le même taux de croissance du prix au m² dans les 3e et 4e arrondissements avec 2,4% de hausse.

Dans le 12e les loyers mensuels sont passés de 26 à 29 €/m² et de 41 à 44 €/m² dans le 1er. Sur le marché locatif aussi, l’écart est important : 44 €/m² dans le 1er et 29 €/m² dans le 20e.



Île-de-France : hausse des prix généralisée, mais stabilité en Seine-et-Marne

Entre les 2e et 3e trimestres de cette année, les prix de vente ont augmenté dans l‘ensemble des départements d’Île-de-France, à l’exception de la Seine-et-Marne où ils sont restés stables. Les plus fortes hausses, supérieures à 8%, ont été observées dans le Val-de-Marne et dans les Hauts-de-Seine : respectivement + 8,4% et + 8,2%. Comme dans la capitale, l’écart type est important : un appartement revient à 8 158 €/m² dans les Hauts-de-Seine et à seulement 3 543 €/m² en Seine-et-Marne. La fourchette est encore plus large pour les maisons individuelles : 856 997 € en moyenne dans les Hauts-de-Seine et quatre fois moins en Seine et Marne, à 225 595 €.

Même constat du côté des loyers, où les plus fortes hausses ont été observées dans les départements de l’Essonne (+6,3% à 17 €/m²), du Val-d’Oise (+5,9% à 18 €/m²) et de Paris (+5,9% à 36 €/m²). La Seine-et-Marne reste là aussi, le seul département épargné par ces hausses, en restant stable à 16 €/m².