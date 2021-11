Kiliba accueille de nouveaux investisseurs : Geoffroy de Becdelièvre (Marco Vasco) et Thibaud Hug de Larauze (Back Market)

Des Business Angels de renom pour préparer une levée de fonds en série A au deuxième trimestre 2022

Kiliba, le premier module d’email marketing 100% autonome, qui bénéficie du soutien de la BPI depuis ses débuts, accueille de nouveaux investisseurs dans son conseil d’administration, parmi lesquels :

· Geoffroy de Becdelièvre, entrepreneur – investisseur, Vice-Président de Croissance Plus, à la tête du holding d’investissement K2Invest, fondateur de plusieurs entreprises en France et en Chine, notamment 99digital spécialisé dans le Search Marketing, et Marco Vasco, spécialiste du voyage sur mesure, racheté par le Groupe Le Figaro fin 2017.

· Thibaud Hug de Larauze, PDG-cofondateur de Back Market, entrepreneur passionné par l’économie circulaire et les projets à impact positif.

Cette arrivée de deux entrepreneurs aguerris au capital et au conseil d’administration de la société témoigne de la confiance qui est mise dans cette solution qui révolutionne le marketing automation et libère du temps pour les marketeurs. Kiliba s’installe en 10 minutes, en se connectant à la plateforme e-Commerce des enseignes. L’équipe marketing choisit les couleurs de l’habillage, le ton des messages, les scénarios à activer parmi la vingtaine actuellement disponible. Ensuite, Kiliba envoie des emails à la base de contacts de la marque, suivant les scénarios choisis (relance de panier abandonné, vente croisée, anniversaire, promotion, événement, soldes, etc.), de manière 100% automatique, choisissant les personnes ciblées et les produits à mettre en avant, grâce à l’intelligence artificielle. Le résultat est un taux d’ouverture supérieur à 50%, trois fois plus qu’avec d’autres solutions de marketing automation.

« L’arrivée de ces nouveaux investisseurs vient soutenir notre croissance et va nous permettre d’accélérer notre développement, notamment l’ouverture de Kiliba vers les solutions eCommerce Shopify et WordPress, en plus de Prestashop, notre partenaire historique, et Magento. » explique Amaury Hug de Larauze, Directeur Associé de Kiliba. « Nous allons pouvoir continuer à développer de nouveaux scénarios et garder notre longueur d’avance en matière d’innovation. »

Une technologie née de la volonté d’allier efficacité technologique et conscience environnementale

Travaillant depuis 10 ans dans l’email marketing, les fondateurs de Kiliba, Arnaud Becker et Amaury Hug de Larauze, se sont rendu compte qu’il n’était pas si simple pour les équipes en entreprise de mettre en place de l’automation marketing et de maitriser les logiciels existants pour les utiliser pleinement. Kiliba, né durant l’été 2018, est une réponse à cette demande du marché pour plus de simplification, jusqu’à l’automatisation de l’ensemble du processus.

Ensuite, l’email marketing étant souvent montré du doigt pour son caractère énergivore, les deux trentenaires ont voulu agir pour la planète en réduisant l’envoi d’emails par un ciblage plus efficace, grâce à l’intelligence artificielle. Finis les envois en masse, place à l’emailing personnalisé.

Kiliba compte 250 clients parmi lesquels Pyrenex, Well, Nat&Nin, 64, Hawaii Surf, Atelier Particulier.

A propos de Kiliba

Kiliba est une startup française passionnée de marketing et de nouvelles technologies. Ses fondateurs travaillent depuis plus de 10 ans dans l’industrie du marketing relationnel. Kiliba est le 1er module de marketing automation, 100% autonome,de la conception de l’email jusqu’à son envoi en passant par la sélection des produits promus. Il constitue un levier exceptionnel pour générer des ventes et fidéliser une communauté.

Site web : https://kiliba.com/