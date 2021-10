Charal met le bœuf sur son 31 pour illuminer les repas de fêtes !

Si les repas de fêtes sont l’occasion de mettre les petits plats dans les grands, leur organisation peut vite devenir un casse-tête. Comme chaque année, Charal se fait la parfaite alliée de celles et ceux qui reçoivent grâce à des pièces de bœuf 100 % françaises aux découpes originales et sophistiquées, dignes des plus belles tables. Et, pour les accommoder, la marque propose aux Français des préparations raffinées autour de sa gamme de sauces festives, qui accueille cette année une nouveauté à la truffe blanche d’été.

Nouveautés

Le Fondant de Faux-Filet enfile ses habits de fête

Dernier-né de la gamme Création, le Fondant de Faux-Filet arrive en cette fin d’année dans un emballage festif. Ce muscle emblématique, connu et reconnu des amateurs, se présente ici dans un format 140 g et une texture ultra-fondante. Pour l’obtenir, les bouchers de la marque utilisent la technologie unique de l’effeuillage : le faux-filet est découpé en fines tranches superposées pour obtenir une pièce 100 % pur bœuf à la tendreté exceptionnelle. Comme toutes les pièces de la gamme Création, le Fondant de Faux-Filet se prépare en toute facilité grâce à une cuisson rapide et inratable : en 4 min 30 s, on obtient un morceau tendre avec une belle jutosité. Cette pièce savoureuse et fondante, idéale pour les fêtes, fera l’unanimité auprès de vos convives. Et, afin de renforcer son côté festif, on le marie à une délicate sauce au champagne pour une association qui fera tourner les têtes !

Fondant de Faux-Filet festif

Format : 140 g

PVC : 3,55 €

DLC : 8 jours

Sauce à la Truffe Blanche d’Été : une recette plébiscitée, à marier désormais avec toutes les viandes

Recette déjà très appréciée par les Français dans les Médaillons Festifs Charal, la sauce à la Truffe Blanche d’Été, généreuse et raffinée, est désormais disponible dans la gamme des Sauces Festives. Cette recette est cuisinée avec de la véritable truffe blanche d’été, reconnue pour son goût légèrement fruité, doux et délicat. Une sauce crémeuse qui s’associe parfaitement avec toutes les viandes : de quoi renouveler ce petit plaisir gastronomique à l’envi.

Sauce à la Truffe Blanche d’Été

Format : 120 g

PVC : 1,90 €

DLC : 45 jours