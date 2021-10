En 2022, nous nous sentirons partout comme à la maison

Notre intérieur est très important pour nous : en effet, nous y passons beaucoup de temps, à travailler, à nous détendre, à manger et à vivre. Il s’agit de notre point de départ pour explorer le monde et c’est également l’endroit où nous nous replions sur nous-mêmes pour nous reposer et reprendre des forces. Raison de plus pour accorder à notre intérieur toute l’attention qu’il mérite et pour l’aménager exactement comme nous le souhaitons. Cela s’applique non seulement à nous-mêmes mais également aux personnes qui comptent le plus pour nous : avec Villeroy & Boch, il est également possible d’offrir ce sentiment de bien-être chez soi.

Connectés à la nature

Balades, rencontres et sport : l’été, nous vivons à l’extérieur en plein air. En 2022, nous invitons la nature à pénétrer dans notre intérieur. En effet, avec des décors fleuris colorés et des plantes luxuriantes, nous créons notre propre oasis florissant. Que vous choisissiez une collection pleine de fantaisie et romantique comme le grand classique Mariefleur, opulente et exotique comme l’élégante collection Signature Avarua ou stylée comme « it’s my match », le principal est qu’elle convienne à votre propre style de vie.

Des couleurs terre, des formes épurées

Un lieu de convivialité et de calme à la fois : notre intérieur doit répondre à de nombreuses exigences différentes. Un design épuré et des couleurs discrètes contribuent à se sentir bien et à se détendre. Les teintes terre naturelles procurent une sensation particulièrement agréable. La Boule pure beige et sa forme ronde jouent ainsi avec les douces teintes crème et beige. Les vases de la collection Manufacture Collier en beige, taupe ou en terre-cuite chaleureuse reprennent cette tendance et leur surface mate souligne leur look naturel.

À la maison même lors de vos déplacements

Notre maison ne se trouve pas toujours chez nous : il peut tout aussi bien s’agir d’un lieu particulier en plein air, de personnes avec lesquelles nous partageons notre vie ou d’un sentiment que nous emportons avec nous partout. Maintenant que nous bougeons de nouveau davantage, nous pouvons profiter pleinement de cette liberté retrouvée : avec les mugs Coffee To Go et les boîtes à repas stylées en porcelaine ou en verre, rien de plus simple en effet que d’emporter avec soi des en-cas et des boissons, sans produire de déchets d’emballage, ce qui est bon pour nous et pour l’environnement.

Unique

À la maison, nous pouvons être réellement nous-mêmes. Notre maison doit être aussi unique que notre caractère. L’aspect poterie tendance répond précisément à ce besoin : l’émail réactif fait de chaque pièce un exemplaire unique. Les vases de la collection Lave Home apportent cette tendance actuelle dans toute la maison, alors que la collection Crafted avec ses formes rondes, ses dégradés individuels et ses différentes teintes bleues reflète l’authenticité et permet de réaliser des combinaisons personnalisées.