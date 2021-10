YOUSIGN accélère son développement pour devenir le nouveau standard européen de la signature électronique

Avec 2 millions de documents e-signés par mois en 2021 contre 800 000 par mois en 2020, la pandémie de Covid-19 a accéléré la digitalisation et la décentralisation en entreprise.

Yousign réinvente l’expérience de la signature électronique pour les PME et les TPE en proposant une expérience fluide et une collaboration simplifiée.

Créée en août 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign est une plateforme SaaS (Software as a Service), destinée aux PME et TPE, disponible sur abonnement. Elle permet à des milliers d’entreprises de tous secteurs d’envoyer, de signer et de suivre tous types de documents instantanément et de manière sécurisée.

Une nouvelle expérience de signature pensée pour les PME et TPE

Yousign est une application simple, légale et sécurisée, qui réinvente l’expérience de la signature électronique pour les PME et TPE. La solution Yousign simplifie et optimise les processus administratifs des entreprises en les aidant à dématérialiser leur gestion documentaire grâce à un processus automatisé.



Fonctionnant sur appareil mobile (téléphone, tablette) ou accessible sur ordinateur, Yousign est un tiers de confiance européen certifié eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) par la Commission Européenne. Elle assure également la plus stricte conformité à la réglementation européenne RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données.

En tant qu’acteur Français majeur de la signature électronique, Yousign participe à la souveraineté nationale dans un domaine sensible, celui de la gestion et la sécurisation des contrats des entreprises qui est hautement stratégique. Cela lui confère également un avantage pour comprendre et respecter plus facilement la législation nationale et européenne.

Yousign accompagne les PME dans leur digitalisation

Pour 66% des PME et 56% des TPE, la dématérialisation est un enjeu majeur, selon une étude réalisée par Yousign en partenariat avec YouGov. C’est pourquoi l’interface se veut intuitive, accessible facilement par tous, même pour une personne non familiarisée avec les outils numériques puisqu’elle est guidée à chaque étape du processus.

La création du compte prend moins de deux minutes, un tableau de bord permet d’accéder immédiatement aux documents et de voir s’ils ont été signés par les signataires/destinataires. Si ce n’est pas le cas, des relances automatiques peuvent être programmées. Des validateurs peuvent même être ajoutés en amont de la signature et la demande de signature partagée avec d’autres contacts.

Avec des documents signés électroniquement en moins de 15min, la mission de Yousign est de démocratiser l‘usage de la signature électronique et d’accompagner ainsi les entreprises dans leur processus de digitalisation, afin de simplifier la gestion de leurs documents et contrats et ainsi gagner en productivité. La partie administrative du travail est ainsi considérablement réduite pour permettre aux professionnels de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée. 75% des invitations à signer électroniquement sont envoyées en moins de 5 minutes, et 70% des documents sont signés dans l’heure.

Un développement en très forte accélération

Yousign se présente comme le standard européen de la signature électronique.

Grâce à une levée de fonds de 30M€ réalisée en juin 2021, l’entreprise accélère son développement, voit sa croissance se multiplier par 2,5 chaque année et devient ainsi la scale-up de signature électronique la plus performante en Europe.

Déjà plébiscité par plus de 7500 clients, Yousign souhaite accompagner toutes les TPE/PME dans la gestion documentaire dématérialisée et s’adresse à toutes les entreprises entre 1 et 1000 salariés.

Au-delà du marché français, Yousign accélère aussi son développement à l’international en proposant son offre en Allemagne, en Italie et en Pologne. Ces pays représentent des marchés stratégiques étant donné leur tissu économique composé de très nombreuses PME, soit 99 % des entreprises de l’UE.

En parallèle de ce développement externe, Yousign qui compte actuellement une équipe de 130 collaborateurs, va embaucher plus de 40 collaborateurs d’ici la fin de l’année. Cette 1ère vague de recrutement sera suivie d’un plan de recrutement de plus de 100 personnes en 2022 en France et à l’international.

« Nous nous donnons 3 ans pour prendre la position de leader sur le marché Européen. En contribuant à l‘accélération de la transformation digitale des PME, nous permettons ainsi à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur, d’accéder à la signature électronique pour accélérer leur activité et libérer le potentiel de leurs équipes » Luc Pallavidino, CEO de Yousign

À propos de Yousign

Yousign est un acteur européen majeur de la signature électronique et de la gestion documentaire. Yousign a pour vocation d’accompagner les PME et TPE de tous secteurs d’activité dans leurs projets de dématérialisation au travers d’une application accessible et simple d’usage qui réinvente l’expérience de signature.

Forte de sa levée de fonds de 30M€ réalisée en juin 2021, Yousign accélère son développement dans l’objectif de devenir le standard européen de la signature électronique.

Créé à Caen en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign est une entreprise française qui compte plus de 7 500 clients et plus de 2M de signataires mensuels ainsi qu’une équipe de plus de 130 salariés. La société est tiers de confiance européen certifié eIDAS. Basée à Caen et à Paris, Yousign est également présent en Italie, Allemagne et Pologne. Avec une croissance multipliée par 2,5 chaque année, elle est la scale-up de signature électronique la plus performante en Europe.

www.yousign.com