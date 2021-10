Poste Immo et Orange retiennent REALITES pour la réhabilitation de La Poste Centrale d’Angers

Le projet porté par les équipes de l’agence d’Angers de REALITES prévoit de reconquérir, magnifier et ouvrir ce site emblématique du patrimoine angevin en lui donnant une nouvelle identité.

La programmation prévoit une mixité d’usages : logements d’exception, commerces de cœur de ville, bureaux, restaurant, ainsi que la nouvelle agence locale REALITES.

Les activités et services de La Poste et Orange sont conservés au sein du projet. Le bureau de poste, situé en rez-de-chaussée de l’immeuble, restera propriété du Groupe La Poste.

Une rénovation engagée dans la transition écologique



Le projet a été mené en collaboration avec l’agence d’architecture JOHANNE SAN et des bureaux d’études locaux – GOUSSET Ingénierie & Coordination, POUGET CONSULTANTS, EVEN STRUCTURES, ALHYANGE ACOUSTIQUE, LANDSCAPE U NEED et BLEUE – et vise une stratégie carbone maîtrisée.

Il se donne les ambitions d’une rénovation engagée dans la transition écologique et soucieuse de son impact carbone. Une méthode de déconstruction sélective permettra en effet le réemploi des matériaux sur le site ou leur revalorisation.Le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant :

Dépôt de permis de construire : décembre 2021

Démarrage des travaux : décembre 2022

Livraison : décembre 2024

Réagissant à cette désignation, Louis GRIMAULT, Directeur de l’agence d’Angers de REALITES, déclare : « C’est une grande fierté pour REALITES d’avoir remporté cette consultation. C’est avec beaucoup d’humilité que nous travaillons à réhabiliter et revaloriser ce bâtiment emblématique du centre-ville d’Angers. Nous tenons à remercier Poste Immo et Orange pour leur confiance, ainsi que tous nos partenaires locaux et plus particulièrement l’agence d’architecture Johanne SAN, qui nous ont accompagnés pour présenter notre candidature et valider la faisabilité de notre projet en collaboration avec la ville d’Angers. Cette réhabilitation vertueuse d’un bâtiment emblématique du patrimoine angevin en appellera d’autres. » Johanne GUICHARD-FLOC’H, Architecte, gérante de SARL JOHANNE SAN : « C’est un honneur de travailler aux côtés de REALITES pour la reconversion de ce bâtiment phare du centre historique. L’enjeu principal est de reconquérir et magnifier le patrimoine remarquable d’Angers en engageant une mutation d’usage et une ouverture sur la ville. Le projet proposera une rénovation écologique ambitieuse et donnera une part importante à l’économie circulaire. »



Martial VEILLIERES, Directeur Régional de Poste Immo : « Cette consultation, menée en étroite collaboration avec notre partenaire historique Orange, permet d’offrir une nouvelle vie à ce site remarquable de notre patrimoine immobilier. La programmation proposée par REALITES complète parfaitement les activités postales encore en place, tout en contribuant à la dynamique de la ville en créant une nouvelle centralité. »Ludovic HOCDÉ, Directeur Développement Immobilier Ouest d’Orange : « C’est une programmation intelligente et audacieuse qui va permettre de redynamiser cet immeuble « endormi » des années 30, tout en préservant les activités d’Orange et du Groupe La Poste. C’est le résultat d’un excellent travail collaboratif avec notre co-volumier Poste Immo, la ville d’Angers et bien entendu le groupe REALITES. Vivement l’inauguration ! »