La santé animale, une priorité pour la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc réouvre ses portes en 2022, du 8 au 19 janvier. Pour cette 18e édition, 66 mushers prendront le départ de Samoëns, pour une épreuve disputée sur 10 étapes, au cœur du territoire Savoie Mont Blanc.

PRÉSERVER LA SANTÉ DES CHIENS ATHLÈTES

Tout au long de l’épreuve, une équipe de 10 vétérinaires expérimentés, ainsi que 2 étudiantes vétérinaires, veilleront au bien-être et à la bonne santé des chiens en compétition.

Avec du matériel à la pointe de la technologie, ces spécialistes valideront, après un examen clinique complet et spécifique, la participation de chacun des chiens présentés au départ de la course.

Ils surveilleront également l’état de santé des chiens durant les épreuves, interviendront en cas d’urgence et apporteront les recommandations et les soins éventuels après chaque fin d’étape.

Tout est mis en œuvre pour préserver du mieux possible la santé de ces athlètes de haut-niveau, qui seront mis à contribution durant les 12 jours de course.

LE PROGRAMME

Le samedi 8 janvier prochain, Samoëns accueillera le grand départ de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, à l’occasion du Village Grande Odyssée Savoie Mont Blanc et de la Cérémonie d‘ouverture.

La première étape Montagnes du Griffe – Grand Massif, qui s’élancera de Morillon le dimanche 9 janvier, plongera les mushers dans les premières pentes de Haute-Savoie.

L’épreuve va se poursuivre le lundi par l‘étape Praz de Lys Sommand Montagnes du Giffre, avant d’enchaîner sur la difficile étape des Gets, puis celle de Megève le 12 janvier.

La Savoie accueillera ensuite les étapes de Valmorel le 13 janvier, Peisey-Vallandry le 14 janvier. Pralognan-la-Vanoise, Bessans-Bonneval-sur-Arc et Aussois accueilleront l‘épreuve pour les étapes du 15,16 et 17 janvier.

Un final en apothéose est attendu du côté de Val Cenis, avec une ultime étape disputée sur 2 jours.

La cérémonie de clôture mettra un terme à cette 18e édition, qui promet d‘être grandiose.

LES TROPHÉES

En parallèle de la course principale, trois trophées (courses au format réduit sur 3 jours) auront lieu :

– Le Trophée Flexadin, du 9 au 11 janvier, disputé sur une distance de 99 kilomètres au total des trois jours.

– Le Trophée Eukanuba, du 12 au 14 janvier, disputé sur une distance de 89 kilomètres au total des trois jours.

– Le Trophée Aésio, du 17 au 19 janvier, disputé sur une distance de 104 kilomètres au total des trois jours.

Les Trophées permettent à de jeunes mushers (par l’expérience) de tester leur attelage et leur propre condition physique sur quelques étapes de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en vue, peut-être, de s’aligner sur la ligne de départ d’une prochaine édition.

À PROPOS DE LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC

La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc est, depuis sa première édition en janvier 2005, l’évènement annuel du chien de traineau en Europe. C’est la course à étapes la plus exigeante dans un décor alpin unique au monde.

Du 8 au 19 janvier 2022, ce sont plus de 66 mushers, provenant de 8 nations différentes, et leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau, venant de toute l’Europe, qui s’élanceront pour 12 jours de course, 400km, 10 étapes, dans le décor unique des pays de Savoie.