Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux accueillent le Forum de la rénovation énergétique

Du 15 au 17 octobre 2021 se tiendra le Forum de la rénovation énergétique, organisé par les villes d’Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux. De nombreuses animations seront au rendez-vous, présentant aux citoyens les avantages d’effectuer une rénovation énergétique au sein de leur habitation.

Vendredi à 17h30, le forum débutera par une balade thermique à Sceaux. Ce parcours nocturne est organisé par le mouvement associatif Solidaire pour l’habitat (Soliha) et guidé par un conseiller énergie habitat équipé d’une caméra thermique permettant de visualiser les déperditions de chaleur des bâtiments et des logements (places limitées, réservation obligatoire depuis ce lien https://apps.timify.com/sharable-link/bc8a4168d0/1.0.0.

À la suite de ce parcours, se tiendra l’ouverture du Forum par les trois maires, Jean-Yves Sénant (Antony), Patrick Donath (Bourg-la-Reine) et Philippe Laurent (Sceaux), suivie d’une conférence, de 20h à 22h, intitulée Climat et enjeux de la rénovation à la salle du Mont-Blanc à Antony (2 rue du Mont-Blanc). Elle sera animée par Philippe Dresto, directeur Prospective & marketing stratégique des Compagnons du devoir et du Tour de France, en présence de Vincent Hossilloux, chef du département Économie-Finances de France Stratégie, et de Jean-Pascal Chirat, délégué général du Club de l’amélioration de l’habitat.

Samedi de 10h à 13h à l’Ancienne mairie de Sceaux (68 rue Houdan), sera organisé un temps d’échange, animé par Philippe Dresto durant lequel des ménages reviendront sur leurs expériences de travaux de rénovation de leurs maisons ou copropriétés, accompagnés de professionnels. Un conseiller énergie habitat de Soliha sera également présent, ainsi que d’autres invités parmi lesquels Raphael Claustre, directeur général d’Ile-de-France énergie, Vincent Vanel, directeur de Greenaction, ou encore l’architecte Sophie Halais.

Dimanche de 10h à 18h à la salle des Colonnes à Bourg-la-Reine (51 boulevard du Maréchal-Joffre), se tiendra un salon des professionnels du secteur énergétique. Une vingtaine d’entreprises et d’institutionnels répondront à toutes les questions techniques et budgétaires des ménages souhaitant élaborer un projet de rénovation énergétique. Une tombola permettra de remporter cinq packs d’économie d’énergie.

Lutter contre la précarisation énergétique

Les maisons construites avant 1970 sont très consommatrices en énergie car elles sont peu ou mal isolées. Qualifiées parfois de « passoires énergétiques », elles participent à hauteur de 20 à 30 % aux émissions de gaz à effet de serre (GES), le chauffage représentant environ 80 % de ces émissions. Les maisons dites précaires peuvent alors entraîner différents problèmes, que ce soit au niveau de la santé des occupants ou bien encore au niveau économique, en raison d’une facture d’énergie aux montants importants. À ce titre, Antony, Bourg-la-Reine et Sceaux sont mobilisées dans le dispositif Parcours de rénovation énergétique performante (Prep) au sein de leurs territoires.

Pour en savoir plus :

www.ville-antony.fr/evenements/forum-renovation-energetique-2021

www.bourg-la-reine.fr/Agenda/Forum-de-la-renovation-energetique

www.sceaux.fr/actualites/forum-de-la-renovation-energetique