BlackBerry et Deloitte s’unissent pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement en logiciels IoT

BlackBerry Limited (NYSE : BB ; TSX : BB) et Deloitte annoncent ce jour mettre en commun leurs efforts pour aider les équipementiers et les développeurs d’applications critiques à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en logiciels. Dans le cadre de cet accord, Deloitte s’appuiera sur l’outil phare d’analyse de composition logicielle de BlackBerry, BlackBerry® Jarvis™, pour fournir des analyses de logiciels open-source (OSS), de CVE[1] et de nomenclatures logicielles (SBOM) pour le compte de leurs clients des secteurs médical, automobile et aérospatial, leur permettant ainsi de maintenir la sécurité des logiciels grâce aux renseignements exploitables fournis par la plateforme.

Un des ministères des transports des membres du G7 a choisi de faire appel à cette offre conjointe de logiciels et de services pour assurer la sécurité de sa gestion du trafic et plus globalement de son infrastructure de transport.

« Nous sommes ravis de nous associer à Deloitte pour aider les équipementiers et les responsables d’infrastructures critiques à mieux comprendre les défis de sécurité de leurs systèmes embarqués et ainsi garantir la mise à jour – avec les correctifs les plus récents, et la sécurisation de leurs produits finaux », a déclaré Adam Boulton, Chief Technology Officer chez, BlackBerry Technology Solutions. « En tirant parti des outils et de l’expertise mis à leur disposition, les développeurs de logiciels embarqués obtiendront tout une série d’informations leur permettant de détecter les problèmes présents dans leur chaîne d’approvisionnement qui qui peuvent avoir de réels impacts sur la gestion de la propriété intellectuelle, les risques de sécurité et la qualité des services de manière plus générale ».

Conçu pour répondre au développement et à la complexification du paysage des menaces de cybersécurité dans les chaînes d’approvisionnement de logiciels multi-niveaux, BlackBerry® Jarvis™ permet aux OEM d’inspecter la provenance de leur code et de celui chaque actif logiciel qui entre dans leur chaîne d’approvisionnement globale afin de garantir que leurs produits sont à la fois sécurisés et mis à jour avec les correctifs de sécurité les plus récents.

BlackBerry® Jarvis™répond au besoin d’identification et de remédiation des vulnérabilités en les identifiant, puis en fournissant des informations approfondies et exploitables en quelques minutes – contrairement à une analyse manuelle qui nécessiterait l’implication d’un nombre important d’experts sur un temps conséquent.

« Deloitte est très heureux de s’associer à BlackBerry. Notre relation, déjà productive, se concentrera sur la mobilité ainsi que sur d’autres opportunités de marché. Nous sommes convaincus que la combinaison de l’expérience et de l’expertise de BlackBerry à celle des équipes leaders Risk Advisory de Deloitte, participeront à la création d’une nouvelle valeur pour les nouveaux clients comme pour ceux déjà présents en portefeuille », a déclaré Stephen Meagher, Director of IOT for Risk Advisory, Deloitte.

Pour plus d’informations sur BlackBerry Jarvis, veuillez visiter BlackBerry.com/Jarvis

À propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres, constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. © 2020 Deloitte SAS, Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. La société sécurise aujourd’hui plus de 500 millions de terminaux, dont 195 millions de véhicules actuellement en circulation. Basée à Waterloo, en Ontario, la société utilise l’IA et le Machine Learning pour fournir des solutions innovantes dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données, et est un leader dans les domaines de la gestion de la sécurité des terminaux, du cryptage et des systèmes embarqués. La vision de BlackBerry est claire : garantir un avenir connecté de confiance.