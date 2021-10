LA NUMÉROLOGIE EN ACTION : 44 CARTES POUR PRENDRE LA BONNE DÉCISION !

Ce coffret est le PREMIER à utiliser les préceptes de la numérologie.

– Comment prendre la bonne décision lorsqu’on est envahi par des doutes, des questions ou des peurs ?

– Quelle attitude adopter lors d’une action importante (rendez-vous, entretien…) ?

– Comment gérer au mieux une situation problématique (conflit, tensions, incompréhension…) ?

Ce coffret est également le SEUL à proposer un autre outil exceptionnel. Grâce au second paquet de cartes, vous avez l’opportunité d’envisager la manière dont l’autre pourrait vivre la situation, la façon dont il pourrait réagir face à votre décision. Grâce à cet éclairage, vous pourrez aborder les situations rencontrées avec plus de recul et ainsi trouver plus facilement une solution.

Ces 44 cartes sont un outil de projection qui permet de se positionner face à un questionnement. Un support de réflexion stratégique sur le comportement à adopter, la meilleure posture à avoir pour faire évoluer une situation.

Quelques mots sur la numérologie

Ces cartes utilisent la dimension symbolique des nombres développée en numérologie. Il existe neuf nombres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et deux maîtres nombres : 11 et 22.

Cela fait plus de deux mille ans que les premiers philosophes et scientifiques se sont intéressés à la dimension symbolique des nombres et à leur compréhension. Pythagore, puis ses disciples, Platon, Socrate et bien d’autres, ont tenté de décrypter la nature en langage mathématique.

Depuis le début du XXe siècle, la numérologie s’est développée en s’appuyant sur des recherches scientifiques et des statistiques. Elle est alors utilisée comme un outil d’aide à la décision et de connaissance de soi. Depuis 2010, à la suite de ses travaux et recherches, Lydie Castells ouvre de nouveaux horizons à cette technique en proposant des innovations inspirées, une structuration et une simplification, et crée la Numérologie Stratégique®. Elle précise que la numérologie n’est pas un art divinatoire ; chaque individu garde son libre arbitre. Ces cartes adoptent cette même philosophie et utilisent la symbolique des nombres pour une aide à la réflexion, puis à la décision.

Auteures : Lydie Castells, Natacha Calestrémé et Lysiane Levy

Prix public : 23,90 €

Parution : septembre 2021

Coffret de 44 cartes + livre explicatif