Sac à dos de transport K9 de Kurgo®, si confortable que même les chiens l’apprécieront !

Transporter son chien ou son chat n’est pas toujours simple, particulièrement lorsque l’on est chargé ou qu’il pleut. Pour voyager ou se déplacer en toute simplicité avec son animal, Kurgo® lance un sac de transport qui allie design, praticité, confort et sécurité.

Voyager à deux avec style

Le sac à dos K9 a du style ! Son design iconique, qui n’est pas sans rappeler les sacs de randonnée, a été repensé dans un esprit plus urbain. Il possède toutes les caractéristiques que l’on recherche dans un sac de transport qui va servir à la fois à un chat ou un chien (jusqu’à 11kg) ainsi qu’à leur humain préféré.

Les équipements pour plus de confort et de sécurité

Le rabat supérieur du K9 peut être enroulé vers l’arrière et attaché pour que l’animal puisse sortir sa tête et profiter du paysage. Une attache intérieure assure sa sécurité et permet d’éviter qu’il ne saute hors du sac. Conçu pour le bien-être de l’animal, le sac à dos de transport K9 a également été pensé pour le confort de son propriétaire. Des sangles rembourrées ajustables permettent au K9 de s’adapter à toutes les morphologies et de bien répartir le poids à porter.

Le fond du sac en Armorsole est complètement imperméable et facile à nettoyer. Le rembourrage intérieur peut être retiré et lavé en machine. Les panneaux supérieurs et latéraux assurent une bonne ventilation à l’animal.

Enfin, le K9 est équipé d’un espace pour ranger un ordinateur portable ou un iPad, ainsi que d’une poche à l’avant pour glisser de petits objets. Pour le clin d’œil, Kurgo® a équipé l’un des anneaux du sac d’un décapsuleur !

Disponible en gris ou en noir, le sac de transport K9 est, comme tous les produits de la gamme Kurgo®, garantit à vie.

Prix de vente public conseillé : 134,99€ en animalerie et sur internet

A propos de Kurgo

Kurgo propose une large gamme de solutions pour aider les chiens et leurs maîtres à sortir et explorer le monde ensemble. Kurgo conçoit et fabrique tout ce dont ils ont besoin une fois la porte de leur maison fermée : des laisses, des colliers aux harnais de sécurité pour la voiture et des produits d’extérieur tels que les sacs de transports ou manteaux pour chiens. Les produits Kurgo sont garantis à vie. Pour plus d’informations et une liste complète de produits de voyage et de plein air de Kurgo, visitez www.Kurgo.fr