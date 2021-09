Pour sa 9e édition, l‘ancien festival « Renc’Art au Méliès » devient le Festival du film de Montreuil (93). Une programmation exceptionnelle de films et de nombreuses rencontres avec des stars venues du monde entier.

Le Festival du film de Montreuil qui propose des films sélectionnés et programmés conjointement entre les équipes du cinéma Le Méliès et les spectateurs réunis au sein de l’association Renc’Art au Méliès, fête cette année sa 9e édition avec des ambitions renouvelées et des invités prestigieux mais toujours un tarif exceptionnel et unique de 3,50 euros.

Sont attendus pour présenter leurs films et échanger avec les spectateurs : Marion Cotillard qui ouvrira le Festival le mercredi 16 sept., à 20h30 pour le film de Flore Vasseur, Bigger thon Us et en clôture du Festival, le lundi 20 sept., François Ozon qui, en avant-première, présentera Tout s’est bien passé avec l’acteur André Dussollier également présent.

Entre-temps, les habitués des toiles du Méliès, le plus grand cinéma public d’Europe qui cumule plus de 1,6 millions d’entrée depuis son inauguration en sept. 2015 pourront rencontrer : Rémi Revellin, Nadav Lapid, Florence Miailhe, Rachel Lang, Joachim Lafosse, Laïs Decaster, Ophélie Koering, Sophie Patry Picciotto, Marie Courandière, Alexander Nanau, Ann Sirot, François Dessagnat, Catherine Corsini, Mehmet Akif Büyükatalay, Gianfranco Rosi. Mais aussi l’actrice Julie Gayet, présente le samedi 18 sept., à 18h40 pour le film Zaï zaï zaï zaï réalisé par François Desagnat.

Stéphane Goudet, directeur artistique du cinéma Le Méliès se félicite de la qualité des relations nouées et entretenues entre l’équipe du cinéma, l’association Renc’art au Méliès, les spectateurs et les élus d’Est Ensemble et de Montreuil. C’est « cette confiance et cette ambition commune qui autorisent des programmations innovantes et ambitieuses (programmation respectueuse de la parité des films présentés en termes de genre masculin-féminin) permettant de surmonter le contexte difficile de la crise sanitaire ayant obligé la fermeture des salles ».

En préouverture du Festival, le mercredi 15 sept., à 18h15, sera projeté le documentaire L’école est mon métier, tourné à l’école Danton de Montreuil et jusqu’à ce jour jamais présenté en salle. Ce documentaire réalisé par Rémy Revellin, est le fruit d’une immersion de 6 mois dans une école pour présenter le travail d’une équipe enseignante avec ses doutes et ses questions sur la manière d’exercer au mieux la belle profession d’enseignant. Ce film chorale qui emmène le spectateur de classes en classes, ne fait pas l’impasse sur le manque de moyens et la difficulté des professeurs à devoir mettre en œuvre d’énièmes réformes voulues par l’Éducation nationale.

Programmation complète : http://meliesmontreuil.fr/

ou sur le blog de l’association : http://rencartaumelies.blogspot.com/