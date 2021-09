RENCONTREZ PATROWL AU FIC LES 7, 8 & 9 SEPTEMBRE 2021

Les trois fondateurs de la start-up seront disponibles pour répondre à des interviews le mercredi 8 septembre, stand A7 (espace Hexatrust)

Patrowl, éditeur d’une solution d’automatisation de détection et de correction des failles de sécurité pour les ETI, PME et PMI, sera au Forum International de la Cybersécurité (FIC) les 7, 8 et 9 septembre 2021, à Lille Grand Palais. La start-up française expliquera comment gagner en rapidité et en efficacité dans la prévention des attaques (ransomware, phishing, malware, etc.) menées par les organisations cybercriminelles.



Plateforme d’échanges et de rencontres cette nouvelle édition du FIC, sera l’occasion pour M.M. Nicolas Mattiocco, Vladimir Kolla et Florent Montel, les trois fondateurs de Patrowl, de démontrer que la cybersécurité n’est pas qu’affaire de grands groupes et qu’elle peut être accessible à tous. Le pari de Patrowl a été de développer une offre, autour de 4 piliers, en réponse aux besoins des organisations les plus exposées :

CARTOGRAPHIE & DÉTECTION

Grâce à l’intelligence artificielle Patrowl automatise des tests d’intrusions en continu. Ceci permet d’identifier en temps réel les actifs et les vulnérabilités sur un périmètre étendu ;

D’un coup d’œil, il est possible de visualiser son niveau global de sécurité et surtout comment l’améliorer ;

Des solutions adaptées apparaissent sur un Dashboard. Grâces à ces informations, vous agissez vous-même ou transmettez rapidement la solution directement aux services concernés et suivez les corrections ;

Patrowl permet de s’assurer en un clic que tout a bien été corrigé.

Les trois fondateurs de Patrowl seront disponibles le mercredi 8 septembre, stand A7 (espace Hexatrust), Lille Grand Palais.

A propos de Patrowl

Start-up française fondée en 2020, Patrwol propose une solution de cybersécurité accessible et intuitive pour répondre aux besoins technologiques des ETI, PME/PMI. L’offre Patrowl automatise la détection et la correction des failles de sécurité pour permettre aux entreprises d’être plus rapides et plus efficaces devant les menaces de cybersécurité. Solution éprouvée et facile à prendre en main, Patrowl entend rendre la cybersécurité accessible à tous. En savoir plus : https://patrowl.io/patrowl