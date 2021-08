BWT devient fournisseur officiel du Stade Français Paris

Le Stade Français Paris et BWT, groupe européen leader du traitement de l’eau, annoncent un partenariat avec l’installation d’une Bottle Free Zone s’inscrivant parfaitement dans la politique RSE du club de la capitale.

Dans le cadre de ce partenariat, 17 fontaines à eau BWT ont récemment été installées dans l’enceinte du stade Jean Bouin. Les espaces sportifs et administratifs du site (salles d’entrainements, salons, vestiaires, loges, espace de vie des joueurs…) sont désormais équipés de Fontaines AQA DRINK PRO pour réduire l’impact environnemental et faire disparaitre les plastiques à usage unique.

Devenir un modèle sur les thématiques sociales et environnementales

Avec ce nouveau partenariat, le Stade Français Paris, premier club sportif à avoir récemment obtenu le label engagé RSE de l’AFNOR sur la responsabilité sociétale, renforce sa volonté de transformation en faveur des engagements responsables et durables, une priorité au cœur de son projet.

Cette démarche vient conforter l’engagement RSE du Stade Français Paris, étroitement lié à la politique de développement du club initiée en novembre 2019 et articulée autour de trois piliers : Former – Rassembler – Innover.

Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français.Paris déclare : « Nous nous réjouissons de cet accord avec le groupe BWT, leader en matière de technologie de l‘eau sur le marché Européen, qui traduit notre vision commune des enjeux liés à la protection de l‘environnement. Ce partenariat s‘inscrit parfaitement dans le déploiement de notre politique RSE, avec un esprit novateur propre à l‘ADN du Club. Cette nouvelle alliance nous permettra de relever ensemble les défis de demain et d‘atteindre nos objectifs de développement durable ».

Les joueurs et le staff seront également équipés de gourdes BWT utilisées pendant les entrainements et séances de récupération. L’objectif à terme étant de supprimer toute utilisation de bouteilles plastiques de l’enceinte du stade Jean Bouin. L’eau distribuée par cette fontaine BWT, d’une sécurité sanitaire optimale, a l’avantage d’être enrichie en magnésium, source de bien être pour le corps grâce à ses effets avérés sur la réduction du stress, la réduction de la sensation de fatigue, l’augmentation des performances physique générales et le renforcement des défenses immunitaires.

Le concept Bottle Free Zone

La mise en place de ces fontaines à eau sur le site du stade Jean Bouin vient consolider la mission et le message porté par BWT : Change the world – Sip by Sip. Celle-ci a pour vocation de supprimer l’utilisation de plastique à usage unique, à chaque moment du quotidien, par des solutions alternatives, (fontaines, gourdes, gobelets biodégradables…).

Les microplastiques et les émissions de CO 2 sont deux des principaux problèmes environnementaux. Pour BWT, limiter leur production est à la fois une mission et un mandat, car elle menace l’avenir de notre planète. L’élimination des bouteilles en plastique à usage unique, permet de réduire les volumes de déchets plastiques et d’écourter les distances de transport tout en minimisant l’empreinte environnementale. Le concept de « Bottle Free Zone » (zone sans bouteilles en plastique) a pour objectif d’accompagner durablement la protection de notre planète pour les générations futures.

« Nous sommes fiers d‘accompagner une équipe aussi prestigieuse que le Stade Français dans ses engagements envers la planète. Chez BWT, nous sommes particulièrement attachés à la notion de développement durable et faisons tout notre possible pour défendre les valeurs de responsabilité sociale et de préservation des ressources. Notre philosophie de « Bottle Free Zone » nous permet de nous rapprocher un peu plus de cet objectif, chaque jour, gorgée par gorgée pour un monde meilleur ». Grace à notre eau enrichie en magnésium nous contribuons également à la récupération des joueurs. Ajoute Sebastien Marlier, Directeur Général de BWT France.

A propos de BWT France :

BWT France est l’une des plus importantes filiales du groupe autrichien Best Water Technology (BWT), le leader européen du traitement de l’eau. BWT France intervient sur trois marchés : l’habitat individuel, les bâtiments collectifs & tertiaires et l’industrie. L’entreprise propose des solutions de traitement de l’eau (filtration, adoucissement, antitartre, désinfection, désembouage, eau osmosée…), innovantes, économiques et écologiques ainsi que des services associés. Elles concernent les eaux de consommation humaine (eau froide générale, eau chaude sanitaire, eau de boisson), les eaux des réseaux climatiques (eau de chauffage, eau glacée et circuits fermés) et les eaux utilisées dans les process industriels (pharmaceutique, agroalimentaire, aéronautique …). BWT France emploie 580 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 112 millions d’euros. https://www.bwt.com/fr-/

A propos du Stade Français Paris :

Le club est né en mai 1995 de la fusion des sections rugby de deux clubs omnisports parisiens, le Stade Français et le CASG, les deux équipes disputant alors le Championnat de France Groupe B. Le Stade Français a été fondé en 1883 par des étudiants du quartier latin, au café « Le Procope ». Le 20 mars 1892, les joueurs du Stade Français disputaient contre ceux du Racing la première finale du Championnat de France, sur les terrains de Bagatelle. Arbitrée par Pierre de Coubertin, cette première finale, perdue de justesse (4-3), précédait les trois premiers titres du club (1893, 1894, 1895). Comptant dans ses rangs de nombreux internationaux, le Stade Français allait remporter au total huit titres nationaux entre 1893 et 1908, jouant un rôle majeur dans l’introduction et la diffusion de ce sport. Le CASG, fondé en 1903 et vainqueur du Challenge de l’Essor en 1993, a compté de nombreux internationaux dans ses rangs, à presque toutes les époques. Arrivé en mai 1995, Bernard Laporte (Champion de France avec Bègles-Bordeaux en 1991), prend les rênes du groupe professionnel et bâtit un groupe de joueurs expérimentés et revanchards. Les bons résultats suivant sa prise de fonction, correspondent à la saison 1995-96. Aujourd’hui, le Stade Français Paris compte à son palmarès quatorze titres de Champion de France et un titre de Champion d’Europe, ce qui fait de lui le club français le plus titré après le Stade Toulousain.

Retrouvez également toute l’histoire du club en images sur www.stade.fr, Facebook et Twitter @SFParisRugby.