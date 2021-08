Une rentrée sous le signe du “mieux manger” avec les plats Maison Tino !

Plats préparés riment-ils avec culpabilité ? Une idée reçue du plat cuisiné que Maison Tino renverse avec une philosophie fondatrice autour du Bien Manger. Après les vacances estivales et son lot de plaisirs sucrés, Maison Tino propose une sélection de plats cuisinés simplement et sainement pour une rentrée plus équilibrée, mais pas moins gourmande.

Dans les ateliers de Maison Tino, un mot d’ordre, cuisiner des plats comme à la maison. Depuis plus de 10 ans, les plats sont préparés sans artifices, c’est à dire sans additifs ni colorants ajoutés et sont cuits au four pour un rendu gratiné authentique. Seule Maison Tino propose aujourd’hui une telle cuisson traditionnelle pour ses produits.

La philosophie de la Maison autour du “Mieux Manger” se retrouve dans la sélection méticuleuse des ingrédients provenant de partenariats étroits et solides avec des agriculteurs et éleveurs français.

Avec la création de sa légumerie, Maison Tino maîtrise la saisonnalité des produits pour proposer des plats et accompagnements honnêtes, issus du savoir-faire des cuisiniers de la Maison conjugué à la maîtrise en amont de ses filières d’approvisionnement.

Chez Maison Tino, chaque choix est aligné avec les valeurs pour proposer au plus grand nombre, une cuisine traditionnelle, généreuse, à partager et confectionnée avec soin. Les recettes conviviales, gourmandes et cuisinées simplement sont à retrouver au rayon traiteur traditionnel des supermarchés.

Les plats Maison Tino pour mieux manger à la rentrée

Le Parmentier de canard, cuisiné avec une purée de pommes de terre fraîches et françaises sur un effiloché de canard mijoté aux petits oignons.

Le Parmentier de bœuf, toujours cuisiné avec des pommes de terre fraîches et un haché de viande de bœuf française : la race Aubrac.

Les Lasagnes de bœuf limousine et crème de mozzarella, avec des pâtes fraîches, de la viande de bœuf rissolée dans une sauce tomate parfumée et un gratinage au four aussi doré que gourmand…

Les Churros de pommes de terre avec ses Croustillants de Poulet, des pommes fraîches tranchées et griffées dans nos ateliers, avec du poulet français mariné et enveloppé d’une chapelure de flocon de maïs.

Les plats Maison Tino sont à découvrir en grande surface, au rayon traditionnel traiteur en libre-service ou au rayon TFE, traiteur frais emballé. Une gamme de produits du terroir pour 3 à 4 personnes à partir de 5€, pour des produits frais.