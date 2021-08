Ivanti étend son offre de cybersécurité avec Neurons for Zero Trust Access pour aider ses clients à renforcer leur sécurité dans l’Everywhere Workplace

Avec Ivanti Neurons for Zero Trust Access, les clients sécurisent l’accès pour tous les utilisateurs, périphériques, applications et réseaux, partout et tout le temps, et s’alignent sur le décret du Président Biden demandant de renforcer la cybersécurité

Ivanti, créateur d’une plateforme d’automatisation permettant de découvrir, gérer, sécuriser et servir les biens IT du Cloud à la périphérie, annonce aujourd’hui la sortie du nouvel Ivanti Neurons™ for Zero Trust Access. Ivanti Neurons for Zero Trust Access aide les entreprises à renforcer leur sécurité grâce à une solution d’accès direct aux applications en Zero Trust et flexible. Par cette annonce, Ivanti poursuit sa mission de sécurisation de l’Everywhere Workplace, où les collaborateurs utilisent différents périphériques pour accéder aux réseaux, données, et services de l’entreprise, où qu’ils soient.

Cette annonce fait suite au décret du Président américain Joe Biden, qui demande un renforcement de la cybersécurité. Ce décret stipule que les instances du gouvernement fédéral doivent « développer un plan d’implémentation d’une architecture Zero Trust, qui doit incorporer, selon le cas, les étapes de migration définies dans les normes et consignes du NIST (National Institute of Standards and Technology) pour le ministère du Commerce. Il doit décrire les étapes déjà achevées, identifier les activités dont l’impact sur la sécurité est le plus immédiat et inclure une planification d’implémentation de ces éléments. »

« Aujourd’hui, le Zero Trust doit être une priorité pour tous les professionnels de l’IT et de la sécurité », déclare le Dr Chase Cunningham, analyste du secteur, anciennement collaborateur Forrester et créateur de l’écosystème Forrester Zero Trust eXtended Ecosystem. « Le Zero Trust est plus important maintenant que jamais, en raison de la récente vague d’attaques constatées de la part de pirates de plus en plus experts. Bien que le décret de la Maison-Blanche sur la cybersécurité concerne essentiellement les instances du gouvernement fédéral, toutes les entreprises doivent mettre en place une stratégie Zero Trust pour obtenir une visibilité complète de tous les utilisateurs, périphériques applis et réseaux, et combattre le plus rapidement possible les cybermenaces qui se multiplient. »

D’après une récente enquête menée par Ivanti, 98 % des professionnels de l’IT et de la sécurité en Amérique du Nord disent que leurs pratiques de sécurité vont davantage s’aligner sur une stratégie Zero Trust dans l’année à venir, et 21 % d’entre eux disent qu’ils seront alors entièrement ou presque entièrement alignés. C’est primordial, car l’Everywhere Workplace exige une sécurité Zero Trust. La sécurité Zero Trust est un cadre conçu pour aider les entreprises modernes à mieux sécuriser leurs données. Sous son aspect le plus simple, la sécurité Zero Trust permet aux entreprises de mettre en place un environnement IT plus solide et plus impénétrable, en vérifiant constamment chaque bien et transaction avant d’autoriser l’accès. Cette vérification inclut (entre autres mesures) une authentification forte des utilisateurs, des contrôles de l’état de sécurisation des périphériques et une microsegmentation des réseaux. La sécurité Zero Trust nécessite aussi de prendre en compte le contexte.

Ivanti Neurons for Zero Trust Access aide les entreprises à atteindre la maturité dans un cadre de Zero Trust, à faire évoluer leurs services de Cloud et à améliorer leur agilité commerciale… Le tout, en fournissant une expérience utilisateur transparente et sécurisée. Contrairement à d’autres solutions, Ivanti Neurons for Zero Trust Access peut être utilisé en mode autonome, ou combiné à des VPN ou autres équipements réseau, afin d’assurer une rentabilisation rapide et permettre de créer un écosystème Zero Trust d’excellence. Les utilisateurs peuvent en toute sécurité implémenter de nouveaux services et applis de Cloud en quelques semaines au lieu de plusieurs mois, sans subir les coûts de transfert des données inhérents à d’autres solutions d’accès à distance. Alors que de nombreux fournisseurs exigent de leurs clients qu’ils changent de réseau, Ivanti utilise Internet et fonctionne avec les environnements existants pour étendre l’accès sécurisé, augmenter l’agilité de l’entreprise, et améliorer la productivité et la flexibilité.

« La création de fondations de sécurité solides via une stratégie Zero Trust est le B.A.BA pour sécuriser l’Everywhere Workplace », explique Daniel Spicer, vice president of security Ivanti. « Avec Ivanti Neurons for Zero Trust Access, les entreprises s’alignent sur une architecture Zero Trust et renforcent leur sécurité, tout en améliorant l’expérience des utilisateurs finaux. Encore mieux, peut-être : les partenaires Ivanti bénéficient d’un contrôle plus granulaire de l’application contextuelle des stratégies, sans remplacer l’équipement d’accès réseau existant dans lequel ils ont investi. »

Ivanti Neurons for Zero Trust Access est disponible dès maintenant. Il est utilisé par des entreprises de toutes tailles dans différents secteurs d’activité (comme l’énergie, les finances et la défense) pour fournir aux collaborateurs un accès facile aux ressources dont ils ont besoin, tout en garantissant un niveau de sécurité des plus stricts. Rendez-vous sur le site Ivanti pour en savoir plus.

À propos d’Ivanti

