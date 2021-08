Dmitri, plateforme de cours particuliers 100% personnalisés qui mise sur la relation de confiance parent – professeur

Créée par une enseignante, Dmitri est une nouvelle plateforme de mise en relation pour des cours particuliers en présentiel ou en visioconférence. Lancée à la prochaine rentrée scolaire, elle s’adressera aux élèves de tout niveau. Toutes les matières de l’enseignement scolaire général sont proposées, tout comme la préparation aux concours ou aux examens, avec la volonté d’offrir à chaque élève un soutien 100% personnalisé.

Répondre aux attentes des étudiants



Les élèves se sentent déstabilisés à cause de la pandémie et des récentes réformes avec notamment le renforcement du contrôle continu pour le BAC. La demande de cours particuliers a ainsi augmenté de 20% depuis mars 2020. Les élèves et les parents sont demandeurs de solutions d’accompagnement efficaces et personnalisées.



Pour répondre à ces attentes, Dmitri impose un cadre rigoureux autour de l’organisation de chaque séance.





Un outil qui s’adapte aux besoins des élèves



Ainsi, Dmitri est une plateforme de mise en relation pour des cours particuliers, toutes matières et tous niveaux. Chaque séance est préparée en amont via à une messagerie interne. Les objectifs peuvent être la compréhension du cours ou le perfectionnement mais aussi la révision d’un examen ou d’un concours.





Mise en relation élèves / professeurs



Les élèves scolarisés du Primaire au Supérieur peuvent déposer une demande de cours qu’elle soit ponctuelle ou régulière.



Les professeurs particuliers doivent postuler pour proposer leur service. Ils sont étudiants du Supérieur (université, grande école, doctorant, post-doctorant) ou enseignants (établissement scolaire ou université). Ils font l’objet d’une sélection rigoureuse.





Un fonctionnement simple et efficace pour la progression des élèves



– Le parent publie sa demande de cours en précisant son objectif et les difficultés de l’élève.



– Seuls les professeurs disponibles et compétents pour le cours le contactent, il n’y a plus qu’à choisir. Il est possible de sélectionner un professeur ayant déjà donné cours à un élève du même établissement, il en connaîtra les exigences.



– L’élève et le professeur chattent via la messagerie interne pour préciser le contenu de la séance.



– À l’issue de chaque séance, le professeur établit un bilan du travail en amont et pendant le cours, et donne des conseils pour progresser. Le parent est invité à noter le professeur.



– Le parent peut ajouter le professeur à ses favoris pour faciliter une réservation ultérieure.



– Lors d’une demande de cours, le parent sera notifié si certains professeurs sont recommandés par ses favoris.





Des conditions avantageuses



Le parent diffuse gratuitement une annonce de cours à domicile ou en visioconférence. La mise en relation avec le professeur particulier est au tarif de 10 €, mais gratuite avec les favoris. A l’issue de chaque cours, le parent règle directement l’enseignant selon les modalités convenues et Dmitri ne perçoit pas de commission.

À propos de Dmitri



Dmitri est une jeune start-up créée par Marie Masson. Normalienne, agrégée de sciences physiques, elle a été enseignante pendant douze ans en PC/PC* au lycée privée Sainte-Geneviève à Versailles, à l’ENS Paris Saclay et examinatrice aux concours des Grandes Écoles, avant de quitter l’éducation nationale pour se consacrer entièrement au développement de Dmitri.



Plus d’informations : https://dmitri.fr