Mosquito Magnet, l’appareil contre les moustiques à disposer à la maison comme un équipement permanent

L’anti-moustique Mosquito Magnet, proposé par Favex, est un appareil haut de gamme qui peut faire partie de l’équipement de la maison au même titre que le sèche-serviette dans la salle de bain, l’arrosage automatique du gazon, ou la pompe à chaleur de la piscine. Il ne s’apparente pas à un gadget le temps d’un été, mais bel et bien à un équipement de confort au quotidien, ainsi se protéger toute l’année et éviter leur reproduction.

Protéger son espace de vie contre les moustiques, pour mieux en profiter toute l’année. Depuis ces dernières années, la recrudescence des moustiques est un phénomène avéré. Il se révèle être un problème de santé publique, puisque certains de ces insectes peuvent être porteurs de maladies graves, voire mortelles pour l’homme (1400 décès/an), avec de surcroît des conséquences sanitaires et économiques désastreuses pour le tourisme ou l’immobilier. Amplifié par le réchauffement climatique, ce fléau gagne du terrain et se déplace de plus en plus vers le nord de la Loire.

Favex est une entreprise familiale française depuis 3 générations créée en 1978, reconnue historiquement sur le marché des connectiques et accessoires pour bouteille de gaz. Elle s’est forgée une réputation de spécialiste dans l’industrie du GPL (butane-propane) en devenant le 1er fournisseur français de connectique pour la bouteille de gaz. Durant ces 15 dernières années, dirigée par les 2 frères Alexandre Harmand et Eric Harmand, l’entreprise a élargi son champ d’action vers des produits manufacturés complets, et s’est dotée d’un service conso et après-vente des plus remarquables dans le domaine. La gamme des usages au gaz compte 3 familles produits : le chauffage (parasol, chauffage d’appoint), la cuisson (barbecue, plancha) et l’anti-moustique.

Cette année, l’entreprise met l’accent sur sa gamme anti-moustiques à destination des professionnels de l’hébergement de plein air sur tout le territoire. Deux références haut de gamme y figurent, sous la marque Mosquito Magnet, auxquelles s’ajoute la sortie d’un nouvel attractant contre le moustique-tigre, baptisé « Atrakta ». Ces appareils ont déjà séduit des professionnels (hôtels, résidences, campings, hôpitaux) situés au sud de la Loire. Ils le considèrent comme un investissement révolutionnaire dont le retour est optimisé par l’efficacité dans la durée.> en rouge les zones infestées par les moustiques tigre.

Selon les régions, Mosquito Magnet s’impose comme l’équipement de la maison pour avoir une vie plus sereine, loin des moustiques.

Le moustique est devenu la bête noire de l’été, de mai à septembre.

Mosquito Magnet a déjà conquis les professionnels des CHR (Café-Hôtel-Restaurant), et ceux de l’accueil de résidents dans les campings et structures hôtelières de plein air. Des professionnels qui considèrent Mosquito Magnet comme un investissement révolutionnaire dont le retour est optimisé par l’efficacité dans la durée.

Le Mosquito Magnet est un piège mécanique, sans traitement chimique. Il n’est nocif ni pour la faune, ni pour la flore environnante. Son principe de fonctionnement consiste à attirer tous les moustiques en reproduisant la respiration humaine, leurrés par le CO2 dégagé de l’appareil. Ces derniers sont alors emprisonnés dans un filet et se déshydratent. L’espace se trouve ainsi déserté rapidement et durablement par les moustiques. Lorsque les femelles disparaissent dans l’appareil, les oeufs qu’elles portent disparaissent eux aussi : la reproduction des moustiques est alors rompue et l’espace s’assaini.

Ce principe est sélectif et ne détruit pas le reste de la faune environnante utile à l’éco-système : pucerons, coccinelles, abeilles… Contrairement à d’autres solutions.

L’attraction se fait par la conversion du butane en CO2, associé à des attractants d’odeur de sous-bois. Le nouvel attractant « Atrakta », sorti pour l’été 2021, attire les moustiques-tigre. Originaires d’Asie du sud-est, ils sont les plus agressifs de cette famille d’insectes, les Culicidés.

Silencieux et inodore, pas encombrant ni trop lourd, l’appareil de couleur verte se révèle esthétique et se fond dans le paysage.

Pour garantir une efficacité maximale, il doit fonctionner 24h/24 pendant toute la période estivale. Ainsi, en l’espace de seulement 3 à 4 semaines, le Mosquito Magnet assainit le terrain de la propriété de toutes espèces de moustiques. La superficie à assainir doit être comprise entre 500 à 4 000 m2. ( = un rayon de 30 m)

Accessoires complémentaires :

Une bouteille de butane tous les mois de 13 kg

Sécurité pour l’appareil : cage de protection empêchant d’y accéder ou d’y toucher facilement.

Les attractants : les 2 produits peuvent être utilisés en même temps pour une meilleure protection et efficacité :

› R-Octenol : pour les moustiques CULEX ou communs qui sont prédominants en France.

Prix public généralement constaté : 45 € (15 € x 3 mois).

› Atrakta : pour les moustiques TIGRES. Ce produit a un taux plus élevé en acide lactique.

Prix public généralement constaté : 45 € (15 € x 3 mois).

Autres informations :

Le Mosquito Magnet n’émet que 0,299 kg de CO2 par mois (l’équivalent de 10 kilos de charbon ou 2 à 3 barbecues).

Garantie 2 ans.

Services : Avant-vente (conseils et suivi de l’installation) – Après-vente (pièces détachées, hivernage).

Approvisionnement d’une bouteille de butane facile à trouver en grande surface, quincailler, station essence.

Mosquito Magnet est le seul piège mécanique bio-contrôle qui ne casse pas la chaîne alimentaire, et qui demeure inoffensif pour les occupants de la maison. Dans les prochaines années, une formule de service à la location sera envisageable. Mieux vaut protéger que guérir.