Le Trail EDF Cenis Tour, une édition réussie !

Trail Noir 82km – 4 700m D+/D-

A l’aube du dimanche 1er août, les coureurs du Trail Noir se sont élancés sous un ciel brumeux et voilé dès 3h du matin. Des températures fraîches étaient annoncées, équipés les coureurs sont partis en direction du Replat des Canons. Alors que le jour se lève pour le peloton à l’approche du Col de Sollières, les premiers attaquent déjà le Pas de la Beccia avant de redescendre sur le Col du Mont Cenis. Thibault commence alors à prendre ses distances avec Regis et accroit son avance sur Yann. La tendance se confirme durant la longue traversée vers Bessans en passant par la Col de la Met, point Culminant du trail à 2 750m. Les trois coureurs de têtes s’envolent ensuite dans la montée vers le refuge de Vallonbrun. Au dernier inter, après la montée finale au Cuchet, les écarts et les positions se stabilisent avant que Thibault Marquet ne mette un point d‘honneur à accroitre son avance pour lever les bras à l‘arrivée à l‘issue des 82km et 4 700m de D+/D- en 9h22min, secondé par Régis Ruchaud en 10h07min, lui-même suivi par Yann Alarcon en 10h13min.

Du côté des femmes, le trio Sandrine Beranger, Audrey Passot, Sophie Lemaire, ont respectivement réalisé les chronos suivant 12h44min, 13h40min, 13h56min. Une belle bataille que Sandrine Beranger a remporté haut la main !

Trail Noir 82km – 4 700m D+/D- en relais

Nouveauté cette année ! Le Trail Noir de 82km pouvait se réaliser en équipe de 3 ou de 5 coureurs. Ce sont Laurent Copin, Jeremy Bantin et Sebastien Garnier qui terminent sur la première marche du podium du relai à 3 en 10h04min. Du côté féminin, aucune équipe n’était engagée.

L’équipe de Mathile Procher, Lucas Bernard et Laurine Plantec se classent premier en équipe mixte sur le relais à 5 du Trail Noir de 82km en 10h34min.

Trail Rouge 57km – 3 410m D+/D-

6h du matin. Le Trail Rouge a débuté par l’ascension de la Turra avant de retrouver le même tracé que celui du Trail Noir à partir du Col du Mont Cenis. Du côté masculin, les 3 traileurs Jeremy Nion, Clément Désille et Roberto Albeiro ont réalisé une très belle course. Jérémy Nion, vainqueur du Trail Bleu de l‘année dernière, lèvera les mains à Val Cenis Lanslebourg sous l‘arche après 59km et 3 410m de D+/D- en 6h12, suivi de Clément Desille en 6h34min et de Roberto Alberio en 06h57min.

Du côté féminin, ce sont Lorna Bonnel, Sophie Gagnon et Paula De Campos qui se sont classées respectivement 1ère en 7h59min, 2e en 8h19min et 3e en 8h52min. Une belle course rythmée malgré des passages techniques et une météo peu clémente en début de parcours.

Trail Bleu 35km – 2 090m D+/D-

7h du matin. Au départ de Val Cenis Lanslebourg, le parcours du Trail Bleu s’en allait en direction du Col de Sollières et du refuge du Petit Mont Cenis. Après le Pas de la Beccia, puis la Turra où les traileurs retrouvaient le tracé du Trail Vert, les trois traileurs Eric Herault, Théo Allemoz et Fabien Feutrier se sont suivis une bonne partie du parcours. Eric Herault l’emporte avec quelques minutes d‘avance, traversant la ligne après 3h22 d‘effort sur ces 35km et 2100m de D+/D-, Théo Allemoz fini en 2e position en 3h28 et Fabien Feutrier clôture ce podium en 3e position avec un chrono de 3h32min.

Du côté des femmes, l’organisation avait le plaisir d’accueillir Lucie Bidault, une habituée du Trail EDF Cenis Tour ainsi que Bonnie Van Wilgenburg et Celine Aujogues. Les trois protagonistes n’ont pas raté le coche, Lucie terminant avec un chrono de 4h18, suivie de Bonnie en 4h31 et de Céline en 4h39.

Trail Vert 21km – 1 240m D+/D-

8h du matin. Le Trail Vert a connu ses premières pentes en forêt en direction de la Madeleine puis une seconde partie de montée en direction de la Turra, avant de redescendre à Lanslebourg en passant par le Col du Mont Cenis. Cette course de 21km et 1 260m D+/D- s’est jouée dans un mouchoir de poche avec deux arrivées très proches. Et c‘est finalement Antoine Charvolin qui remporte ce Trail Vert en 1h47min. Ce dernier a ensuite fait demi-tour pour accaompagner son acolyte, Anthony Frontera (1h48min) jusqu‘à la ligne d‘arrivée. Jonathan Gailhot termine en 3e position avec un chrono de 1h54min.

Chez les femmes, c’est Céline Lafaye qui remporte ces 21km haut la main, avec un chrono de 2h10min. Pauline Di NIcolantonio et Zoi Stamouli n’ont pas déméritées et sont arrivées respectivement 2e en 2h18min et 3e en 2h27min.

Trail Jaune 13km – 820m D+/D-

9h30 du matin. Le Trail Jaune a démarré par une montée en direction du Chalet de Suiffet avant de redescendre vers Val Cenis Lanslebourg. Une course rapide mais technique. Sur ce trail de 13km, 820m D+/D-, le podium masculin est composé de Corentin Guy, Simon Ollier et Nicolas Minazzi et est gagné en 1h04min. C’est Pauline Arel qui remporte le Trail Jaune chez les féminines en 1h23min. Nathalie Favre-Bonte termine en 1h24min et Alice Riti en 1h28min.

Rappel des résultats des Trails

Pour cette nouvelle édition tant attendue, le Trail EDF Cenis Tour a accueilli un plateau sportif relevé qui a tenu ses promesses. Nombreux sont les traileurs qui ont confirmé leur position en réalisant d’excellents chronos et en montant sur les podiums.