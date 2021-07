B Medical Systems reçoit la certification Energy Star pour ses réfrigérateurs et congélateurs

B Medical Systems, fabricant et distributeur de produits de réfrigération médicale et leader mondial des équipements de la chaîne du froid pour la protection des vaccins, a reçu la prestigieuse certification Energy Star pour plusieurs modèles de ses gammes de Réfrigérateurs de sang, Réfrigérateurs de pharmacie, Congélateurs de laboratoire et Congélateurs ultra-bas .

Les versions 115V 60Hz des modèles haut de gamme de réfrigérateurs de sang, réfrigérateurs de pharmacie, congélateurs de laboratoire et congélateurs ultra-bas B Medical Systems ont reçu la certification Energy Star accordée par l’Agence américaine de protection de l’environnement. Cette certification est la preuve de la durabilité des produits et de la détermination de l’entreprise à concevoir des modèles a faible impact environnemental.

Les modèles actuels dont au moins une version est certifiée Energy Star sont les suivants : U701, U901, B401, B501, B701, B901, F400, F500, F700, F900, P400, P500, P700 et P900.

Luc Provost, CEO de B Medical Systems, déclare : « Nous nous efforçons toujours de créer des produits durables, ce qui, dans le secteur de la réfrigération médicale, peut s’avérer très difficile étant donné que de tels équipements de refroidissement utilisent généralement une quantité importante d’énergie au fil du temps. Par exemple, les congélateurs ultra-bas sont réputés pour être parmi les équipements les plus énergivores d’un laboratoire : ces modèles peuvent consommer environ 16 à 22 kilowattheures (kWh) par jour, soit à peu près autant d’énergie qu’un foyer familial moyen. Cela correspond à environ 100 tonnes de CO2 sur l’ensemble de la durée de vie du congélateur. Il est donc impératif que ces produits soient énergétiquement performants. »

« Outre la consommation électrique, les matériaux réfrigérants sont également une source importante de pollution : beaucoup d’entre eux sont connus pour leur potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP) et leur potentiel de réchauffement de la planète (GWP). Pour créer des produits respectueux de l’environnement, B Medical Systems a recours à une technologie avancée en utilisant des systèmes de refroidissement innovants fonctionnant avec des gaz verts qui, tout en ayant un GWP et un ODP nuls ou minimes, offrent les meilleures performances de refroidissement possibles. Nous continuons d’innover pour créer des produits plus durables et trouver de nouveaux moyens de réduire notre empreinte carbone.«

Pouvoir créer des réfrigérateurs et congélateurs médicaux qui contribuent à la lutte contre le changement climatique est vraiment un exploit d’ingénierie dont B Medical Systems est très fier. »

Les solutions de réfrigération médicale aux gaz verts obtiennent d’excellents résultats, ce qui permet aux clients de B Medical Systems de sauver des vies en maintenant les vaccins, les médicaments et les prélèvements à la bonne température, tout en limitant leur consommation d’énergie et leur empreinte carbone.

Le label Energy Star, soutenu par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis (EPA), est depuis 2014 reconnu par 90 % de la population américaine comme une distinction importante symbolisant l’engagement d’une entreprise à assurer un avenir plus économe en énergie à travers ses produits et ses activités. Au cours des 20 dernières années, les produits labellisés Energy Star ont contribué à des économies de 360 milliards de dollars sur les factures de services publics et à la prévention de plus de 2,5 milliards de tonnes métriques d’émissions de gaz à effet de serre.

A propos de B Medical Systems

B Medical Systems s.a.r.l., basée au Luxembourg, est l’un des pionniers de l’industrie de l’équipement médical. L’entreprise est spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication de réfrigérateurs et congélateurs professionnels, dans le stockage et les solutions de transport et de gestion sûres pour le sang, les composés sanguins et les vaccins.

La société propose plus de 100 produits à travers trois principaux portefeuilles de solutions : chaîne du froid pour les vaccins, réfrigération médicale et gestion du sang. Les principaux produits de B Medical Systems comprennent les réfrigérateurs à vaccins (réfrigérateurs Ice-Lined et Solar Direct Drive), les réfrigérateurs de laboratoire, les congélateurs de laboratoire, les réfrigérateurs de pharmacie, les congélateurs ultra-basses températures et les boîtes de transport.

B Medical Systems peut s’appuyer sur un historique de coopération étroite avec des organismes et sociétés de renom incluant les organisations internationales de santé comme l’OMS, l’UNICEF, Gavi, JICA, la Fondation Bill et Melinda Gates, PAHO ou MSF, les organismes d’aide, de grandes sociétés multinationales, des clients du secteur militaire et des gouvernements.

B Medical Systems emploie plus de 200 personnes et a mis en place un réseau mondial de distribution. L’entreprise est soutenue par le milieu médical comme un partenaire fiable et professionnel.