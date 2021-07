Rentrée : une reprise en douceur grâce à une cure naturelle à base de CBD !

Plus d’un Français sur deux (57%)[1] estime que l’automne a une incidence sur son moral, près de deux sur trois (60%) sur son énergie.

Comme « toutes les bonnes choses ont une fin », après de bonnes vacances d’été passées sur un transat, le moment est venu de reprendre le chemin du bureau ! Pour ne perdre aucun des bénéfices de l’été et pour ne plus subir les petites baisses de moral dues à l’arrivée de l’automne, l’allié star du moment est un actif aux vertus sous estimées : le CBD. Mindology s’est donné pour mission de démocratiser l’usage de ce nouvel allié anti-stress. Au travers d’une cure de trois huiles 100% naturelles et Made in France, la startup spécialisée dans le bien être mental lance une routine très simple à mettre en place : quelques gouttes sous la langue à tout moment de la journée dès que le besoin se fait sentir !

Un remède NATUREL contre le stress et les insomnies

Pour que l’anxiété ne soit plus la norme ni une fatalité, Mindology voit le jour en novembre 2019 : une routine simple de 3 huiles sublinguales à base de CBD et de plantes, à consommer tout au long de la journée pour se sentir mieux, commercialisées sur le site mindology.fr.

Des huiles fabriquées en FRANCE et élaborée auprès de professionnels de la médecine douce

Pour garantir la traçabilité de chacune des plantes utilisées, les formulations se limitent à seulement 4 ingrédients par huile. Mindology collabore avec des agriculteurs et une herboristerie située à Chemillé en Anjou, capitale des plantes médicinales, pour sourcer les plantes les plus efficaces et riches en bienfaits. Élaborées à l’aide d’un panel de 50 bêta-testeurs et d’experts du bien-être (psychiatres, sophrologues, ostéopathes…), les huiles sont testées en laboratoire pour garantir l’absence de THC et attester de leurs taux de CBD, certificat à l’appui !

Mindology, c’est bien plus que du CBD, c’est un mouvement pour libérer la parole autour du bien-être mental : pour explorer, tester, s’approprier des solutions pour aller mieux.