REALITES publie son chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2021

Au 1er semestre 2021, dans un marché toujours sous forte tension (-5,5% au T1 2021/T1 2019*), le groupe REALITES affiche un chiffre d’affaires consolidé de 125,0 M€, soit une progression de +87% par rapport au 1er semestre 2020.

L’activité de Maîtrise d’ouvrage porte cette très forte croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de +98% à 117,5 M€. Elle se compare à un 1er semestre 2020 tenant compte du 1er confinement (-4,7%) dont les impacts ont été fortement limités par la dynamique du modèle du Groupe.

Cette forte hausse traduit l’importante progression des actes sur le semestre (+125% par rapport au S1 2020) – poussés par les ventes en diffus – et la transformation du développement foncier généré par le Groupe sur les dernières années, avec la mise en chantier de 18 nouvelles opérations.

Cette très large surperformance par rapport au marché confirme la pertinence de la stratégie du Groupe et son modèle de développeur territorial au service de l’intérêt général. La combinaison des activités de Maîtrise d’usage et d’ouvrage, renforcée par une forte expertise technique interne, permet à REALITES d’apporter des solutions innovantes pour des territoires plus intelligents. Ce modèle de rupture permet au Groupe de maintenir un rythme de développement foncier élevé, assurant une continuité de son offre commerciale dans un marché marqué par une pénurie d’offre.

* Ventes logements neufs – source FPI 07/21. Données S1 2021 non encore disponibles.

Répartition du chiffre d’affaires par pôle d’activité :

En millions d’euros (M€ HT) 30/06/2021 Part du CA 30/06/2020 Part du CA Maîtrise d’ouvrage 117,5 94% 59,3 88,8% Maîtrise d’usage 7,5 6% 7,5 11,2% TOTAL 125,0 100 % 66,8 100 %

De son côté, l’activité de Maîtrise d’usage enregistre un chiffre d’affaires stable à 7,5 M€, dans l’attente des contributions au 2nd semestre 2021 des deux nouvelles résidences services pour séniors HEURUS ouvertes en fin de premier semestre à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35) et Brest (29), ainsi qu’une nouvelle résidence étudiante CAP’ETUDES, livrée début août à Besançon (25).

Durant ce 1er semestre 2021, le Groupe a poursuivi sa politique active de lancements commerciaux avec des réservations en hausse de +14% à 133,2 M€, comprenant 688 lots résidentiels et 7 300 m2 de tertiaire. Parallèlement, le développement foncier se maintient à un très haut niveau avec 297,0 M€ de fonciers sur la période, permettant de poursuivre une activité commerciale dynamique.

Ces performances s’inscrivent dans le plan stratégique Ambitions 2025, qui vise à atteindre un chiffre d’affaires de 800 M€ avec un résultat opérationnel de 8%.

Agenda financier :

16 septembre 2021 (après bourse) : Publication des résultats semestriels 2021

17 septembre 2021 (10h) : Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels